El futuro de Martín Lasarte en la baca de la selección chilena comienza a tambalear, ya que la derrota ante Argentina dejó en una situación compleja al combinado nacional dentro de las Eliminatorias Sudamericanas. Por lo que, muchos comienzan a pavimentar su salida en caso que no se logre clasificar al Mundial de Qatar 2022.

La Roja todavía tiene opciones matemáticas de meterse en la próxima cita mundialera. Es por eso, que esta jornada debe ir en busca del triunfo en un duro duelo ante Bolivia en La Paz. De igual forma, la familia del fútbol puso sobre la mesa diversos entrenadores que podrían sustituir a Machete en el banquillo. Ariel Holan, Gustavo Quinteros, Ricardo Gareca y el de siempre, Manuel Pellegrini.

En ese contexto, el ex futbolista y entrenador nacional, Héctor Pinto dialogó con Redgol justamente sobre la opción del Ingeniero para Chile. "Ninguna...jajaja. Por lo que yo conversé con él, no hay ninguna posibilidad", lanzó categóricamente en primera instancia.

"Manuel tenía presupuestado retirarse en dos años, pero hace un tiempo firmó por tres más con Real Betis. Entonces, por lo que he conversado con él, después de eso yo creo que va a querer descansar", asegura el "Negro" que mantiene una íntima amistad con Pellegrini y además fue parte de su equipo de trabajo en el Hebei Fortune de China.

"Piensa que venir a Chile, no sé será desprestigiarlo, pero acá es resultado tras resultado. Manuel está para hacer un proyecto a nivel de selección que sea desde las divisiones menores hasta la adulta. Una planificación completa a nivel nacional que es lo que necesita el fútbol chileno", profundiza.

Por último, se refirió a la idea que Martín Lasarte debe dejar la banca del Equipo de Todos si no clasifica a Qatar 2022. "A mi me gustaría que de una vez por toda se hiciera un proyecto a largo plazo, no tener que depender de los resultados", asegura.

"Si se confió en Lasarte y todo el mundo en su momento dijo que era el indicado, bueno, démosle la posibilidad. A lo mejor que presente un proyecto a largo plazo, pero que incluya todas las divisiones. Soy partidario de no dejar de lado las competencias juveniles. Hay que darles la importancia necesaria, que tengan buenas competencias y que sean exigentes", sentenció Héctor Pinto.

