El ex técnico de Cortés en Deportes Iquique recuerda en Redgol el debut internacional del portero en derrota ante equipo boliviano en altura el 2014, en donde se comió un gol. Sin embargo, para evitar que suceda lo mismo le entrega un par de claves.

La selección chilena esta jornada vive un partido crucial ante Bolivia en La Paz para mantener en juego sus aspiraciones de clasificar al Mundial de Qatar 2022. Momento en que Brayan Cortés deberá agigantarse en el arco chileno, ya que será titular en lugar de Claudio Bravo que no estará por lesión. En ese sentido, un ex técnico del arquero iquiqueño le entregó un par de claves para el duelo en la altura.

El estratega nacional Héctor Pinto, dirigió al guardameta de Colo Colo en 2014 cuando tomó las riendas de Deportes Iquique. Es más, fue quien hizo debutar a Cortés de manera internacional en un duelo que los Dragones Celeste cayeron ante Universitario de Sucre. Justamente en la altura boliviana, en donde el portero de 26 años se comió un gol desde larga distancia.

Ahora tras casi siete años de aquel partido, Brayan Cortés será estelar en la Roja. Por lo que, el entrenador de 70 años oriundo de Buin dialogó con Redgol y analizó el difícil desafío de esta jornada. Además, lanzó un par de advertencias sobre la altitud.

"No hay que dejar que tiren desde lejos porque ellos usan mucho esa arma del tiro de fuera del área. Allá la pelota es más liviana y va zigzagueando. No es fácil atraparla. Si uno quiere agarrarla se te puede soltar y le queda a algún delantero", afirma en primera instancia.

Asimismo, Pinto quiere que su ex pupilo destaque en esta tarde y le entrega las claves guardameta del Popular para que no pase complicaciones. "Esos remates desde larga distancia es mejor desviarlas hacia los costados o cualquier otro lado. Pero no tratar de agarrarla, es más difícil y complicado", expresa.

"Yo siempre hablo de tener dos pasos adelante para que el jugador fije la mirada en la pelota y no en el campo. Uno tiene que estar apurando para que no tengan una panorámica de hacer disparos o introducir balones con peligro de gol. Hay que estar muy atentos", profundiza el "Negro" como era apodado el DT.

Por último, Héctor Pinto asegura que Chile está en una situación compleja pero que aún hay esperanzas. "Va a depender del resultado. Hay que entrar pensando en que todavía tenemos una chance, remota, pero la tenemos. Tener las precauciones que significa jugar en la altura, porque es a una hora complicada por el calor de Bolivia. Pero deben cuidar la energía, tener una buena poseción de balón para hacer que los minutos pasen y ellos también se agoten", sentencia.

