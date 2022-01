El ex seleccionado nacional sacó la voz en Deportes en Agrictultura para referirse a un eventual sustituto de Martín Lasarte en La Roja si es que no consigue revertir el panorama en las Eliminatorias a Qatar 2022 , donde su principal candidato es el entrenador de Colo Colo .

La selección chilena vive un muy oscuro panorama en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, ya que después de la dura derrota ante Argentina en el estadio Zorros del Desierto de Calama las posibilidades de clasificar quedaron considerablemente reducidas.

Por eso, si es que La Roja no vence a Bolivia este martes 1 de febrero en La Paz quedará prácticamente sin opciones de decir presente en la cita mundialista que se jugará en noviembre, por lo que en la ANFP tendrán que tomar una decisión en la cual lo más lógico es que Martín Lasarte deje su cargo.

Situación que fue debatida recientemente en la edición matutina de Deportes en Agricultura, donde Patricio Yáñez aprovechó para dejar en claro que su candidato por lógica para reemplazar a Machete en la banca del Equipo de Todos es el actual estratega de Colo Colo, Gustavo Quinteros.

Por eso, el exfutbolista indicó que “para mí me suena como lógico. Me suena como una opción, y lo digo cómo es y va a ser, por ahí traen de vuelta a Sampaoli, no sé ya, pero en estos momentos Quinteros me parece que tiene las chances de ser técnico de la selección”.

Después de la triste derrota ante la Albiceleste en Calama, Chile quedó con un 1% de probabilidades de estar en Qatar 2022, por lo que pensando en el próximo proceso clasificatorio ya han sido varios los que piden el nombre de Quinteros para tomar las riendas de La Roja.

Esto obviamente considerando dos importantes factores: su gran momento con el Cacique y su experiencia dirigiendo a Bolivia, próximo rival de Chile este martes 1 de febrero, en el camino a Brasil 2014 y a Ecuador rumbo a Rusia 2018.

En la banca del Cacique la historia ha tenido de todo. Llegó en 2020 para salvarlos del descenso en el partido de promoción ante Universidad de Concepción, en 2021 fueron punteros todo el campeonato pero la UC les arrebató el título, y en este 2022 apunta al campeonato. Eso sí, habrá que ver si recibe un llamado desde Quilín que interrumpa esos planes.

