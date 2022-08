El ex futbolista y entrenador de la Roja manifestó su desacuerdo con los regresos de los bicampeones de América manifestando que exprimirán todo el jugo antes de venir, cuando ya sea el ocaso de sus carreras: "van a venir con muletas, con 40 años", reclama.

Pollo Véliz no quiere más regresos para retirarse: "El fútbol chileno se va a convertir en el Parque del Recuerdo para la generación dorada, van a venir a morir acá"

Mauricio Isla fue el flamante refuerzo del fútbol chileno en el mercado de invierno y Universidad Católica sentenció el regreso del Huaso a los pastos nacionales, esos que nunca lo vieron jugar como profesional tras partir como juvenil de la UC a Europa, sin debutar en la Primera División nacional.

Otros integrantes de la generación dorada de la selección chilena ya volvieron al fútbol chileno, nombres como Jorge Valdivia, Matías Fernández, Mauricio Pinilla, Gonzalo Jara y Jean Beausejour, entre otros, varios de ellos ya retirados.

Pero aún siguen en Europa Claudio Bravo, Gary Medel, Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Alexis Sánchez. ¿Volverán a jugar en el Campeonato Nacional? La respuesta es de ellos, pero muchos hinchas los esperan “en casa”.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, Leonardo Véliz se mostró contrario a que los bicampeones de América vuelvan al fútbol nacional si ya están en el ocaso de sus carreras.

“Yo lo estoy diciendo hace mucho tiempo: el fútbol chileno se va a convertir en el Parque del Recuerdo para la generación dorada, van a venir a morir acá. Pasa en muchos países, que somos amigos del pasado, recordamos el pasado en el deporte por lo que nos entregaron e hicieron. Pero van a venir con muletas algunos y los van a aceptar igual porque el hincha es así”, dijo el Pollo Véliz.

El ex atacante y entrenador sentencia que “recordar el pasado en política no, para la gente, cuando no les conviene. Pero en el caso del fútbol, Arturo Vidal va a volver con 40 años y lo van a recibir con bombos y platillos”.

Cabe recordar que Claudio Bravo tiene contrato hasta junio de 2023 con el Real Betis, misma fecha que resta del vínculo entre Gary Medel y Bologna; y Charles Aránguiz con el Bayer Leverkusen.

En el caso de Arturo Vidal, el King firmó recientemente contrato como nuevo jugador del Flamengo hasta diciembre de 2023 con opción de extender los plazos, mientras Alexis Sánchez es refuerzo del Olympique Marsella con firma hasta junio de 2024.