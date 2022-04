Oscar Fabbiani aconseja a Pablo Solari para que no pierda el tiempo y juegue por la selección chilena: "Está en el momento preciso"

Tras la dolorosa despedida de la selección chilena de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 una completa reestructuración se avecina en el combinado nacional para ponerse a pensar en lo que será el camino hacia la cita planetaria de 2026.

Y bajo ese contexto todo aporte será bienvenido en La Roja y uno de los que más llama la atención es la posibilidad de que Pablo Solari se nacionalice chileno para defender nuestra camiseta, una situación que aprueba desde ya el histórico Oscar Fabbiani.

El exdelantero argentino nacionalizado chileno que defendió al Equipo de Todos en 1979 dialogó con RedGol sobre la posibilidad de que el Pibe siga sus pasos, ya que es una de las estrellas del actual Colo Colo de Gustavo Quinteros, y reconoció desde ya que lo aprueba.

“Yo creo que está justo en el momento preciso, estaría bien y más para que se vaya moldeando a la selección, que es otra cosa distinta a estar en un club, y para mí sería ideal. Lo veo ideal, aparte para que se vaya acostumbrando y todas esas cosas que siempre cuestan un poquito”, indicó de entrada el exatacante de Palestino, Everton y Unión San Felipe.

Eso sí, Popeye tiene claro que si el Pibe quiere ponerse la camiseta del Equipo de Todos debe continuar un par de años más en el balompié criollo, algo que se ve difícil con el tremendo nivel que viene mostrando.

“Ese es el problema que hay. Si se va a jugar al extranjero ya es más difícil tenerlo, pero creo que tendría que aprovechar. Creo que está en el momento justo para poder aprovecharlo”, explicó al respecto de esa opción el retirado goleador que defendió ocho camisetas en nuestro fútbol.

Pese a eso, al ser consultado sobre la opción de que Solari se vista de rojo reconoce que “a mí me gusta, es un jugador que va creciendo día a día y yo creo que le haría muy bien. Uno no es el técnico, todo depende del técnico, cada uno ve por sus lados y yo lo veo que tiene hartas condiciones”.

Fabbiani vistió la camiseta de Chile y jugó muchos años en el fútbol chileno, por lo que a la hora de dar consejos al joven atacante de 21 años no duda en advertirle que “yo creo que lo más importante de todo esto es el trabajo, el trabajo semanal y siempre ir aprendiendo, hasta yo con la edad que tengo todavía aprendo".

"Hay algunos jugadores que se creen que deslumbran un poquito y desaparecen después, él tiene que trabajar todos los días, lo único que sirve es eso. Yo fui uno de esos que hice eso y las cosas me salieron, yo le aconsejaría eso”, apunta.

También hubo consejos para Ben Brereton

Gran sorpresa generó ayer Martín Lasarte en su primera entrevista fuera de su cargo como director técnico de la selección chilena al revelar, entre otras cosas, que a Ben Brereton le complicaron mucho las cosas en su llegada a La Roja producto de los celos que generó su aparición entre algunos futbolistas.

“Son cosas que yo lo veo un poquito normal. Que entre un jugador extranjero, se nacionaliza y va a la selección, siempre lo primero que vas a tener es ese problema, pero él tiene que ser fuerte, tiene las condiciones y tiene que salir adelante”, indicó al respecto Oscar Fabbiani.

Una situación que Popeye conoce de cerca ya que también le ocurrió en su paso por el Equipo de Todos en 1979, pero no se complica. “Tú sabes que esto es así, de repente te empiezan a hacer distintas cosas, pero yo en ese sentido tuve la fortaleza de seguir adelante y luchar contra eso, y este chico (Brereton) tiene que hacer lo mismo. Tiene que ir, él tiene las condiciones y por algo lo llamaron y está ahí”, apuntó.

Por ende, para cerrar hace la misma recomendación a Pablo Solari. “Lógico, tiene que ser así. A mí me pasó, yo cuando fui a Estados Unidos me pasó lo mismo, en el equipo hablaban inglés y yo no tenía idea, pero salí adelante por las condiciones y por la fuerza de uno, uno tiene que ir y decir ‘yo sé que puedo’”, concluyó.