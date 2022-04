Martín Lasarte comentó que la irrupción del delantero del Blackburn Rovers fue muy bueno desde lo futbolístico, pero a él le generó algo de ruido en el camarín pues otros compañeros no tuvieron la chance de jugar tanto.

Martín Lasarte revela los celos que sintió en la Roja la aparición de Ben Brereton: "Generaba algo en sus compañeros como 'ahora empieza a jugar éste y no yo'"

La llegada de Ben Brereton a la Selección Chilena fue una sorpresa para todo el medio nacional, que encontró en el jugador del Blackburn la esperanza del esperado recambio para la Generación Dorada. Además de mostrar potencia y olfato goleador, se integró muy bien al grupo que se conoce hace ya 15 años.

En la extensa charla que tuvo con ESPN, comentó el tema de los delanteros de la Roja, donde Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Ben Brereton debieron compartir en el equipo y muchas veces el DT sintió que no había cabida para todos.

"Los seres humanos, o ustedes en los medios cuando aparece alguien destacado, dicen 'quién es éste, mira cómo habla, mira cómo comenta'... no sé si es envidia, pero llama la atención", comenzó diciendo Machete por el caso de Brereton.

Luego contó los celos que hubo hacia el nacido en Inglaterra. "Lo de Ben era muy bueno, pero generaba algo en sus compañeros como 'fua, ahora empieza éste a jugar, ahora no juego yo', no entendiendo que podían ser complementarios, que podían jugar juntos o podía ser uno por otro", indicó Lasarte.

Machete agregó que "algunos partidos se ganan desde lo físico, para terminar mejor en los últimos 20 minutos, pero a veces cuesta hacer entender eso".

Luego contó las características de los delanteros. "En el caso de Alexis entendía que debía cambiar, bajar, dar una mano. Y nosotros en un momento dijimos que venga de más atrás y pongamos otro compañero. En el caso de Eduardo no, porque son otras características", señaló.

Al ser consultado directamente si Vargas fue uno de los que se sintieron desplazados por Ben, ahondó en que "Eduardo tuvo otros problemas personales, los jugadores no son máquinas y lo comprendí en algún momento".

Sobre Ben, comentó que muchas veces "levantaba la mano para que se la tiraran y hubiese ataque directo, pero los jugadores no sienten eso, no saben hacerlo. Y hay que ampliar el espectro, se hizo algo bueno, pero ya pasó. Ahora hay que ver otras cosas. No es pecado hacer goles de córner o defender un poco".