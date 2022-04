Pablo Solari la está rompiendo con Colo Colo en este 2022. El Pibe fue elegido como el mejor jugador de la semana tras el triunfo ante Fortaleza en Brasil, donde el Cacique no celebraba hace 13 años.

En medio del mercado de pases del verano, en Colo Colo hicieron todo lo posible para retener a Pablo Solari. El Pibe fue la gran figura del Cacique y sumó interesados desde el extranjero, pero desde el club lo blindaron para poder contar con sus gambetas en la Copa Libertadores 2022.

El joven argentino pasó de ser un desconocido a uno de los pilares en el ataque de los albos, pero todavía necesitaba su prueba de fuego en el plano internacional. Y si bien en el torneo amistoso de pretemporada no pudo demostrar mucho, le bastó solo una fecha para brillar.

En el histórico triunfo de Colo Colo ante Fortaleza, Pablo Solari se elevó como una de las grandes figuras. El Pibe marcó el gol que le aseguró el triunfo al elenco dirigido por Gustavo Quinteros y supo responder de gran manera a las expectativas.

De inmediato, el argentino se ganó los aplausos de todos los hinchas, al punto de ser elegido el jugador del partido y estar dentro del once ideal de la jornada. Y este lunes, se le agregó uno más y quizás el más importante de su carrera hasta ahora.

A través de las redes oficiales de la Copa Libertadores, la Conmebol eligió a Pablo Solari como el mejor jugador de la semana de debut en la fase de grupos del torneo. El trasandino le ganó a las grandes figuras del continente, ratificando su tremendo momento.

"¡El jugador de la semana! Pablo Solari, de Colo Colo, fue el #BOTW ("Best of the week", mejor de la semana en inglés) de la primera fecha de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores", destacaron sobre el Pibe.

Pablo Solari se eleva así como el jugador más destacado en el inicio de la fase de grupos del torneo y le responde a Colo Colo todos los esfuerzos hechos para que se quedara. Su futuro todavía es una incógnita, pero a ese nivel y en el plano internacional, de seguro que llamará la atención de varios equipos importantes.

Revisa los números de Pablo Solari en la Copa Libertadores