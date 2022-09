Ángel Mena tomó el balón por el costado derecho del ataque de Ecuador. Y de inmediato buscó encarar a Francisco Sierralta, a quien le hizo una bicicleta que le bastó para dejar atrás al espigado zaguero del Watford de Inglaterra. El jugador del León se frenó e hizo que el Vikingo se cayera sobre el césped y sacó un centro de zurda queGary Medel desvió con su cabeza. Pero la pelota cayó justo a disposición de Pervis Estupiñán.

El lateral izquierdo del Brighton & Hove Albion de Inglaterra, quien ese 16 de noviembre de 2021 en el Villarreal de España, controló ese balón y no lo pensó mucho. Sacó un zurdazo potente y muy bien ubicado que hizo estéril el esfuerzo de Claudio Bravo. El "7" de La Tri se llevó el dedo índice a la boca en señal de quien hace callar. Y eso hizo con el público asistente al estadio San Carlos de Apoquindo, sede de este duelo válido por la 14° cuarta jornada de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

A fin de cuentas, esa noche la escuadra dirigida por Gustavo Alfaro superó por 2-0 a la de Martín Lasarte y le dio un durísimo golpe a Chile en sus aspiraciones de regresar a una Copa del Mundo, algo que finalmente no ocurrió ni por la tabla de posiciones ni tampoco con la gestión en el caso Byron Castillo, el lateral derecho de 23 años que disputó ocho encuentros de la ruta mundialera, incluidos los dos frente a la selección chilena.

Quizá por eso, aunque probablemente no, la cuenta oficial de Twitter del combinado ecuatoriano eligió este gran tiro del carrilero en el gol para recordar esta semana, justo cuando se confirmó que el Comité Disciplinario de la FIFA ratificó su moción de mantener a Ecuador en el Grupo A del Mundial, aunque la Federación Chilena todavía tiene en sus planes recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar una última instancia en pos de hacer que la postura representada por el abogado brasileño Eduardo Carlezzo prevalezca.

"¿Cómo viviste ese partido?", preguntó la cuenta oficial del seleccionado amarillo. Y las respuestas con bromas hacia Chile no se hicieron esperar. "A partir de ahí les tocó ver los partidos desde la casa", dijo uno. "Míralo, pero que no te duela, La Roja. No te vistas porque no vas", escribió otro afiebrado fanático. "Justo salió ese gol, que por cierto lo pueden ver en la misma TV en la que verán el Mundial", posteó otro que quiso participar del recuerdo. "La meada memorable de la semana", zanjó otro que, al parecer, venía recién de hacer sus necesidades fisiológicas.

Gustavo Alfaro visitó a Pervis Estupiñán y los ecuatorianos del Brighton

En el plan de Gustavo Alfaro para afrontar de la mejor manera los meses previos al Mundial de Qatar 2022 figura visitar en terreno a los seleccionados que militen en Europa, como Pervis Estupiñán, quien ha disputado cuatro partidos en el Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra.

De hecho, el seleccionador nacido en Argentina tuvo un viaje para encontrarse con el marcador de punta formado en LDU de Quito. Y por supuesto que también aprovechó de hablar y mirar las prácticas de otros dos futbolistas que tiene en su radar: el volante central Moisés Caicedo, quien también le anotó a Chile esa noche en la precordillera y Jeremy Sarmiento. Los tres, seguramente, formarán parte de la lista de 26 futbolistas con la que el ex adiestrador de Boca Juniors afrontará el Grupo A de la cita más importante del fútbol en el orbe.