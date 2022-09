No es primera vez que Byron Castillo dedica la canción "Te engañaron", para referirse a la situación personal que lo ha complicado en el último tiempo, luego de la denuncia por la posible irregularidad de su inscripción para jugar por la selección de Ecuador.

Luego de que FIFA determinó no seguir adelante con los alegatos presentados por Chile, que buscaban revisar esta situación, su participación en el Mundial Qatar 2022 está más latente que nunca.

Por lo mismo, mientras Ecuador festeja su participación en el torneo que comienza en noviembre, Castillo lo hace por sus redes sociales.

Con una fotografía caminando en México, con el mensaje que dice "pa' Europa", el jugador destaca que se incorpora a su selección en los próximos días para los amistosos que disputarán como preparación al Mundial.

Eso no es todo, porque también le subió el volumen al tema que lo ha acompañado junto a sus compañeros de selección:

"Chu, chu, siguen hablando de mí

Chu, chu, como si fuera cualquiera

Chu, chu, soy un pobre soñador

Chu, chu y no, no me meto en balacera".