Luego de que la FIFA dictaminó el fallo en primera instancia de la demanda de la selección chilena contra Ecuador, por la posible irregularidad de nacionalidad de Byron Castillo, se han visto varias repercusiones en todo el mundo.

Eso sí, el propio jugador, recientemente oficializado en el León de México, quien ha estado compartiendo historias en su cuenta de Instagram, donde la más llamativa es una particular canción que ha dado que hablar.

Si bien fue subida por su compañero Pervis Estupiñán, Castillo no tuvo problema en compartirla, donde se pueden ver a ellos cantando luego del triunfo de Ecuador sobre Chile por las Eliminatorias Qatar 2022, en el estadio San Carlos de Apoquindo, en una movida celebración.

El tema elegido es "Te engañaron", que fue cantada con una especial dedicatoria, ya que sobre el video escribieron la palabra "zánganos".

La letra

Chu, chu, siguen hablando de mí

Chu, chu, como si fuera cualquiera

Chu, chu, soy un pobre soñador

Chu, chu y no, no me meto en balacera'

Chu, chu, vacila mi poesía

Chu, chu, que traje SongoMania

Chu, chu, hay chu, chu, chu por ahí

Chu, chu, pero en realidad no es así

Chu, chu, muchos viven del engaño

Chu, chu y hablan de mí hasta en el baño

Chu, chu, porque viven del intento

Chu, chu y te vienen con el cuento

Revisa la canción con particular dedicatoria: