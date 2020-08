Manuel De Tezanos destruye a Rueda: “En más de dos años no te ha sacado un jugador, uno que diga este es de él”

Las últimas semanas Marcelo Bielsa ha sido protagonista en la mayoría de los sitios deportivos, pues el ascenso y la obtención de la Championship con el Leeds United lo volvió a posicionar como uno de los mejores técnicos del mundo.

Esta situación llevó a recordar el paso del rosarino al mando de la Selección Chilena, pues muchos le atribuyen a él el éxito de la Generación Dorada, quienes han alcanzado dos clasificaciones seguidas a un Mundial (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), además de conquistar dos Copa América (Chile 2015 y Centenario 2016).

Por lo mismo, en Deportes en Agricultura recordaron los primeros pasos del argentino al mando de la Roja y las grandes transformaciones que realizó en sus primeros meses al mando, pues en solo ocho meses borró a varios y le dio lugar a Gary Medel, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, entre otros.

El técnico colombiano lleva más de dos años y en la Copa América de Brasil 2019 alcanzó el cuarto lugar. (FOTO: Agencia Uno)

“En ocho meses (Marcelo) Bielsa renovó la Selección Chilena completamente y eso es lo que uno esperaba de (Juan Antonio) Pizzi y sobretodo de (Reinaldo) Rueda. Lo que más me ha decepcionado de Rueda es que en más de dos años no te ha sacado un jugador, un jugador que uno diga este es de Rueda, porque cualquier entrenador que hubiera estado hubiese puesto a (Guillermo) Maripán y (Erick) Pulgar, si son titulares en sus equipos en Europa y no es ningún mérito de él”, partió mencionando Manuel De Tezanos.

Se sumó a estas palabras Cristián Caamaño, quien señaló que “cuando uno habla de renovación no es ir a buscar jugadores a Europa o México o algunas ligas como está intentando Rueda, en ir a buscar a Niklas Castro o Sebastián Soto a Estados Unidos, si los jugadores estaban en Chile”.

“No lo hemos visto en Rueda y ya no lo vimos tampoco, porque ahora entraremos en un vorágine de las Eliminatorias que no le da va a dar tiempo por lo apretado del calendario, así que a rezar no más. Bielsa hay uno solo para estas cosas y por eso los procesos de Bielsa tienen este sello y no se pueden imitar”, sentenció Caamaño.