Rubén Sosa: "Creo que Arturo Vidal tiene sangre uruguaya, no sé si tiene sangre charrúa"

Rubén Sosa fue el invitado de la Redgoleta de Redgol este lunes y dentro de varios temas que tocó, confesó ser un admirador de Arturo Vidal.

El ex delantero de la Lazio y del Inter de Milan, aseguró que el King vive el fútbol intensamente igual que los nacidos en su tierra.

"Creo que tiene sangre uruguaya, no sé si nació con sangre charrúa. Es un tipo que vive el fútbol a lo máximo, lo he visto y me encanta como es él, de carácter, de persona. De repente, el árbitro cobra, termina el partido y él sigue corriendo, te mira y no quiere perder a nada", asegura Sosa.

Rubén Sosa e Iván Zamorano son homenajeados por el Inter de Milan (Getty Images)

Agregando que "eso es lindo, el uruguayo también es parecido a él, no quiere perder. Para él, no está jugar para perder, y está alimentado del fútbol chileno, es bueno tener un capitán o jugador como él porque entusiasma, no es solo jugar y divertirte, obvio, pero también tienes que tener carácter. Eso es bueno".

Haciendo ficción y que Arturo Vidal fuera uruguayo ¿sería seleccionado?

El Principito Sosa apuesta a que sí. "Jugaba si o si, siempre, jugaba siempre. Era el titular. Es lo que jugamos, en el caso nuestro, en la época nuestra con el rasca rasca, que te tranque con la cabeza, en un equipo tienes que tener un jugador como él.