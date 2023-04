Las selecciones del continente vivieron su primera gran prueba de 2023, a meses de que inicien las Eliminatorias al Mundial 2026. La selección chilena, por ejemplo, rescató un importante triunfo ante Paraguay, el que tuvo como protagonista a Alexis Sánchez.

En unos meses más comenzará la lucha por los puntos, con un fixture calcado al que dejó a Chile fuera de Qatar 2022. En septiembre iniciará un nuevo proceso clasificatorio, donde la Roja que hoy dirige Eduardo Berizzo debutará ante Uruguay y después Colombia en una fecha doble.

En tierras charrúas, donde aún buscan a un técnico que guíe a su equipo de camino a una nueva Copa del Mundo, se muestran respetuosos ante la ofensiva que comanda Alexis. Así lo dejó ver el exdelantero uruguayo Rubén Sosa en diálogo con RedGol.

"Alexis y Arturo Vidal son dos jugadores distintos. Yo jugué con Pato Yáñez en Zaragoza y era tremendo. Iván Zamorano también lo era; Chile tiene goleadores de los grandes", destacó el Principito, campeón de la Copa América en 1987 y 1995.

"Si hay un cambio, que sea Bielsa"

La Celeste sigue buscando entrenador y Marcelo Bielsa es quien lleva la delantera en la carrera para tomarse la banca. Para Sosa, el Loco es el mejor candidato, incluso si llega a convertirse en el primer entranador extranjero en dirigir al combinado charrúa.

"Bielsa es un nombre muy importante, ha dirigido en muchas partes y al parecer estamos de cerca de él. Viene a un país futbolero, no es Argentina, pero tenemos la garra charrúa. Ojalá se dé por la experiencia que tiene", comentó.

"No complica que sea uruguayo. Si tiene que haber un cambio en la selección, que sea él, que no sea cualquiera. No es que tenga que ser un uruguayo, la Celeste necesita un técnico experimentado y él lo es. Buscamos un técnico así para que explote más al jugador uruguayo", cerró.