"No digamos que les vamos a meter tres goles": Ídolo de Uruguay pide tener cuidado con Chile

Dentro de cinco semanas, comienzan las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en Norteamérica, y uno de los partidos más atractivos será el que protagonice la Selección Chilena, el viernes 8 de septiembre, visitando a Uruguay, en el Estadio Centenario de Montevideo.

Mientras La Roja vive un período de incertidumbre, con muchas dudas por parte de los hinchas, al mando de Eduardo Berizzo; en la Celeste, están viviendo un nuevo proceso, al mando de un viejo conocido en nuestro país, como Marcelo Bielsa.

En la previa al debut de ambos equipos en las Eliminatorias, RedGol tuvo la chance de conversar con un ídolo del seleccionado uruguayo, como es Rubén Sosa, quien hizo un llamado a tener cuidado con Chile, pese a que nunca ha conseguido una victoria en partidos oficiales en ese país.

El duelo de Uruguay ante Chile por Eliminatorias

“Capaz para nosotros el partido más importante es contra Chile, porque después se nos vienen dos duelos muy complicados (Ecuador y Colombia), y no es que éste sea fácil, porque ya no hay partidos fáciles, en ningún lado”, partió señalando el ex jugador del Inter de Milán, añadiendo que “el deseo nuestro es que nos vaya bien y que empecemos con el pie derecho”.

Consultado por si Chile es el rival “ideal” para Uruguay, en el inicio de las Clasificatorias, dada su historia negativa en Montevideo, Rubén Sosa fue enfático en advertir que “sabemos como juega Chile, lo conocemos muy bien, como que lo tenemos muy conocido, ¿no? No vamos a decir que les vamos a meter tres o cuatro goles, porque eso es mentira. Eso ya no existe“.

En esa línea, el “Principito” agregó que “antes a Venezuela le hacías cinco o seis goles, y ahora te gana por 1-0. Hay que respetar más aún a Chile, que tiene su historia en el fútbol sudamericano. Entonces, nosotros vamos a tratar de que, con nuestro público, podamos arrancar bien”.

El pedido a Bielsa por Luis Suárez y Edinson Cavani

Pero además, Sosa aprovechó la charla con RedGol para hacerle un llamado a Bielsa, para que se contacte con los dos máximos referentes ofensivos de Uruguay, como Luis Suárez y Edinson Cavani, y les diga si los va a considerar, o no, en las Eliminatorias.

“Yo creo que Bielsa debe tener una charla con Suárez y Cavani, por todo lo que le dieron al fútbol uruguayo. Son ídolos, nos dieron muchas alegrías, pero el respeto tiene que ser mutuo. No armar polémica por el hecho de que no están”, expresó la leyenda oriental.