La Selección Chilena de Eduardo Berizzo tendrá un duro inicio en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, cuando el viernes 8 de septiembre visite en el Estadio Centenario de Montevideo a Uruguay, en el reencuentro con Marcelo Bielsa, y donde no estaría uno de sus “verdugos”: Luis Suárez.

El máximo goleador en la historia de la Celeste, con 68 tantos, vive un presente complejo en Gremio de Porto Alegre, donde además de sus 36 años, debe lidiar con una lesión de consideración en su rodilla derecha, lo que pone en duda su presencia en el camino al certamen en Norteamérica.

Esto, sumado a la intención de Bielsa de no convocar a los futbolistas “históricos” de Uruguay para la primera doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, provocarían que Luis Suárez no diga presente ante Chile, algo que se encargó de confirmar el propio jugador oriental.

Suárez confirma si estará ante La Roja

Fue en conversación con el programa “Punto Penal” de Canal 10 en su país natal, donde el “Pistolero” disipó las dudas sobre si el “Loco” se comunicó con él para citarlo de cara a los partidos ante La Roja y Ecuador, el 12 de septiembre en Quito.

“Bielsa no se comunicó conmigo, no nos tiene que dar explicaciones”, partió confirmando Luis Suárez que no fue llamado al igual que los “históricos” de Uruguay, agregando que “si me llaman voy a estar. Siento que todavía puedo darle a la Selección”.

Suárez y los “históricos” marginados por Bielsa

Pero el goleador no es el único que no estará a disposición del rosarino ante La Roja, ya que además no contará con Edinson Cavani, quien está suspendido por los incidentes ocurridos cuando quedaron eliminados de Qatar 2022, donde atacó al VAR.

A Suárez y Cavani, se les suma el lesionado Martín Cáceres y el defensor Diego Godín, quien este fin de semana confirmó su retiro definitivo del fútbol profesional, a los 37 años.