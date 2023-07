Cavani confía en seguir en Uruguay con Bielsa: "No hemos charlado, pero ya se dará"

Edinson Cavani vivió este lunes 31 de julio su presentación como nuevo refuerzo de Boca Juniors, y la algarabía generada por su arribo a la tienda azul y oro lo invita a confiar en que seguirá en Uruguay de la mano de Marcelo Bielsa.

Tras su paso por el Valencia de La Liga de España, “El Matador” ya está de regreso en Sudamérica para convertirse en delantero del cuadro Xeneize. Eso sí, confiesa que lo hace con la Celeste del “Loco” entre ceja y ceja.

Cavani: “No he hablado con Bielsa, pero ya se dará”

El medio deportivo Ovación ya avisó hace un tiempo que Luis Suárez no será considerado por Bielsa en su proceso de renovación en la banca charrúa, por lo que se podría pensar que Cavani también quedará fuera.

Sin embargo, el ariete de 36 años elige creer que si lo llamarán. “Nosotros que hace mucho tiempo estamos fuera, después de tantos años te empieza a pesar y costar“, lanzó en diálogo con medios que lo esperaban en su escala en Uruguay.

Antes de llegar a Argentina, el oriundo de Salto explica que ese costo “no es por venir a la selección, sino por la recuperación, que no es lo mismo que cuando tienes 25 años”.

“Eso te genera duda, pero el hecho de acercarme a casa te mantiene intacta la posibilidad. No he hablado con Bielsa, no tuve la chance, en cualquier momento se dará la charla“, concluyó al resépecto.

Para cerrar, habla sobre su nuevo equipo. “Boca es uno de los más grande de Sudamérica y del mundo. Llegar a un club como este siempre te motiva. Las circunstancias de la vida y del fútbol me iban llevando por diferentes caminos, pero siempre hubo un contacto y una posibilidad”.