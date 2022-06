"No se me da": a seis años de que la selección chilena llevara a Lionel Messi al retiro en Argentina

El 26 de junio del 2016, Chile entero volvió a vivir una verdadera fiesta de norte a sur. Un día como hoy, pero hace ya seis años atrás, la selección derrotaba a Argentina en la final de la Copa América Centenario y se coronaba bicampeón ante el equipo de Lionel Messi.

Luego de haber hecho historia alcanzando el título del torneo en el 2015, la Roja logró repetir la hazaña en Estados Unidos. Después de un partido más que apretado, ambos elencos igualaron sin goles y llevaron la definición a los penales.

Fue ahí donde nuevamente el equipo de todos lograría quedarse con el máximo trofeo de Sudamérica. En los lanzamientos desde los 12 pasos, Claudio Bravo volvería a tener su noche de gloria. Pero más allá de eso, fue Lionel Messi quien vivió una de sus peores noches.

La Pulga era el referente y llamado a brillar en el certamen, pero estuvo lejos de eso. El 10 falló su penal y condenó a Argentina a perder su cuarta final al hilo (Copa América 2007, Mundial de Brasil 2014 y Copa América 2015), lo que lo llevó a tomar una de las decisiones más importantes y polémicas de su carrera.

Lionel Messi y el retiro de la selección Argentina

Las críticas en Argentina no tuvieron piedad con la selección y con Lionel Messi. El 10 llevaba tiempo buscando un título con su país, pero no logró conseguirlo y ya lamentaba cuatro finales perdidas, lo que lo llevó a renunciar a la selección.

Tras el partido con Chile, la Pulga habló con TyC Sport y soltó la bomba. Anunciando su retiro de la Albiceleste, intentó poner fin a años de fracaso. "Ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero es así, no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo".

"Lo primero que se me viene y lo pensaba en el vestuario es que ya está, se terminó para mí la Selección. Ya son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está", agregó en aquella oportunidad.

El retiro de Lionel Messi de Argentina fue una sorpresa Mundial y puso a Chile como su más duro rival en el camino. "Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar y encima me toca erra el penal a mí. Ellos ya habían errado y era importantísimo para agarrar diferencia".

De hecho, el 10 explico su decisión con que "es por el bien de todos, primero por mí y después por todos. Creo que hay mucha gente que desea eso. Obviamente no se conforman y nosotros tampoco con llegar a la final y no ganarla. Nos tocó perder otra vez en los penales, otra vez un partido muy igualado pero creo que ya tengo la decisión tomada".

Hace seis años, Chile se coronaba campeón de América y retiraba al que para muchos es el mejor jugador de la historia. La Generación Dorada sepultaba las esperanzas de una Argentina que posteriormente entraría en reestructuración. Lionel Messi daría un paso atrás y en agosto del mismo año volvería a la selección Argentina, para comenzar la ruta que le dio por fin un título con su país en 2021.