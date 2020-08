"No se me da": El día en que Lionel Messi "renunció" entre llantos a la Selección Argentina tras caer con Chile en la final de la Centenario

Canal 13 revive en TV la final de la Copa Centenario entre Chile y Argentina, momento histórico para la Roja y que también significó un cataclismo en la Albiceleste.

La Argentina de Lionel Messi hasta ahora no ha podido ganar un título adulto, lo que siempre se le ha hecho ver tanto a los jugadores como al 10 y capitán. Tanto así que aquel día en la definición en Estados Unidos, el astro del Barcelona renunciaría a su selección (aunque con elástico).

Esto porque al momento de los penales, todo partió mal con el lanzamiento por las nubes de Lio. La Pulga se mostró visiblemente afectada a pesar de que recién era el primer lanzamiento.

Messi no podía creer que con su penal desperdiciado se le escapaba otra final con la Albiceleste. (Foto: Getty)

Ya con el tiro tapado por Claudio Bravo a Lucas Biglia, el que sería decisivo, Messi se lanzó al suelo con la cara tapada. Estaba choqueado porque un nuevo título se le escapaba con su Selección, algo que se confirmó con el gol de Francisco Silva.

De ahí en más la previa y post ceremonia para coronar a Chile,fue un martirio para el delantero. Llantos, decepción y abrazos de sus compañeros que intentaban levantarlo; pero nada sirvió para que Lionel se viera algo más compuesto en un nuevo fracaso de la Albiceleste.

Pero las emotivas lágrmias no serían lo único de esa noche. Post partido y a la salida del camarín, Messi sorprendió a todos revelando que no quería jugar más por Argentina: "Es increíble, pero no se me da. Es una lástima, pero tiene que ser asó, no se da. Lo buscamos y ya está. Lo primero que se me viene a la mente es que ya está, se terminó para mi la selección", aseguró.

Messi y una declaración que se recuerda hasta el día de hoy. (Foto: TyC)

Sorpresa y conmoción en Argentina, que pasaron de estar ofuscados por perder otra final con Chile, a lamentar y acaparar las portadas por la renuncia de su más actual ídolo.

A pesar de todo lo impresionante y sorpresivo del anuncio, finalmente poco le duraría la renuncia a Lio Messi. El 10 fue fundamental en la clasificación de su país al Mundial de Rusia 2018. Aunque la falta de títulos se ha mantenido, y en palabras del jugador, aún "no se le da".