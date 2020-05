Francisco Silva y su histórico penal ante Argentina: "Yo no estaba entre los designados, caminar al balón fue eterno"

Francisco Silva recordó su penal en el Metlife Stadium de New Jersey que le dio el título de la Copa América Centenario a la selección chilena frente a Argentina. El histórico bicampeonato de la Roja y su generación dorada.

“En un principio yo no estaba entre los designados, para que lo dejemos en claro… (risas). Pero me preguntaron si quería patear y dije que sí. Obviamente no me imaginé que íbamos a estar 3-1 en ese momento. El trayecto desde la mitad de cancha al punto penal fue eterno. Entonces, traté de estar lo más tranquilo posible y mentalizarme en patear al lugar que había decidido”, contó el Gato Silva al sitio oficial de la selección.

Agregó que “siempre estuve muy seguro y decidido de lo que tenía que hacer. Traté de distraerme lo menos posible. Claudio (Bravo) se había colocado en una posición indebida y eso hizo más largo el momento. Sumó más nerviosismo para todos. Pero cuando agarré la pelota, tenía la tranquilidad necesaria para decidir bien y patear el penal”.

Complementa: “es uno de los momentos que más recuerdo en mi carrera: la caminata al penal, haberlo pateado y conseguir el bicampeonato para la Selección. Pero lo más lindo ha sido el cariño de la gente, que no se olvida de lo que se consiguió”.

Y por último sentencia que “esos penales los he visto mil veces (risas). Estaba muy decidido en lo que tenía que hacer. El arquero (Sergio Romero) se había lanzado casi todas las veces hacia el otro lado. Ya había tomado mi decisión y no quise mirarlo nunca, sólo al momento de patear”.