La selección chilena perdió 1-0 en el amistoso contra Polonia en Varsovia y Eduardo Berizzo sigue sin encontrar el triunfo desde su llegada a la dirección técnica de la Roja. A espera del próximo compromiso ante Eslovaquia, el equipo nacional no sale de las dudas pese a verse mejor que el rival.

Eso sí, cabe considerar que los polacos jugaron cuidándose para el debut en el Mundial, guardándose a sus mejores figuras, incluidos Robert Lewandowski. En Deportes en Agricultura analizaron el duelo y Juan Cristóbal Guarello fue punzante fiel a su estilo.

Guarello y Chile, Sportivo Perder

“Uno puede decir que era un amistoso, que el resultado no es tan importante, pero al final cuando Chile empieza a acumular y acumular derrotas y te estás convirtiendo en el Sportivo Perder”, dijo Guarello.

Sobre la misma, el periodista nacional criticó al entrenador de la Roja por seguir férreamente sustentado en los cuatro referentes de la generación dorada presentes (Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez), en un duelo que permitía probar opciones.

“El tema es ese, si hay ciertos jugadores que no se tocan, Chile no va a evolucionar nada y vamos a seguir pegados donde estamos, como Lasarte que ayer estaba llorando por Byron Castillo: no, si Chile quedó eliminado por Byron Castillo. Si no estaba Byron Castillo Chile clasifica”, ironizó.

Guarello sentencia: “entonces si andamos en esa… Acá hay un nivel, no es estar ensimismado, el fútbol chileno es supersticioso. Ya es creer que simplemente por la presencia de ciertos nombres o hechos como el caso Castillo no estamos o no en Qatar. No estamos en el Mundial porque el fútbol chileno no es capaz de ganarle a una Polonia con cinco suplentes que juegan parados y que le faltaba un jugador totalmente desequilibrante como Lewandowski”.