La selección chilena perdió 1-0 ante Polonia en Varsovia, en el primer duelo amistoso que la Roja disputará esta semana en Europa. El equipo dirigido por Eduardo Berizzo mostró mejor cara ante un rival que se cuida para el Mundial de Qatar, pero con el agónico gol de los locales el Toto sigue sin conocer el triunfo desde que llegó a la banca nacional.

El uno a uno

1.- Claudio Bravo: el capitán volvió al arco de la Roja ante una Polonia que se cuida para el Mundial. Sus primeras intervenciones fueron con el pie y voló bien a su izquierda ante un remate de distancia de Arkadiusz Milik que pasó apenas desviado. Avanzando el duelo pasó poco susto y se dio espacio para cancherear con la pelota al piso antes del descanso. Tuvo un tapadón abajo extraordinario en los 83’ y regaló complicidad en la contención a medias con pique que le dio el gol a los europeos. Volvió a estar atento en los 90’ para anticiparse con el cuerpo a la arremetida rival.

2.- Guillermo Soto: le costó ganar por la banda derecha. Metió una dura e innecesaria entrada por atrás a Przemyslaw Frankowski en los 21’ que bien pudo costarle la expulsión en vez de la amarilla. Jugando gratis, pudo soltarse más con centros desde el vértice del área que no llegaron a buen puerto. Fue reemplazado a los 88’ por Diego Rubio.

15.- Francisco Sierralta: en comienzo no tuvo mayores problemas ante una Polonia tibia. Incluso trató de meterle un balonazo filtrado a Diego Valencia. Sin embargo, en los 73’ comenzó el festival de errores: falló a los 73’ al rechazar y complicó la retaguardia en área propia. Después sumó un grosero error con una palomita al intentar despejar 78’ que terminó en la gran atajada de Bravo. Fue reemplazado en los 88’ por Juan Delgado.

3.- Guillermo Maripán: alcanzó a desviar el remate de Arkadiusz Milik que se fue apenas desviado. Casi siempre bien parado y muy oportuno para cruzarse, quitar o interceptar, el más sólido de la zona central de la defensa chilena.

4.- Gabriel Suazo: cometió un error en la salida de inicio, pero Bravo lo afirma devolviéndole otro balón para que se suelte. Armó un ataque junto Alexis por izquierda y sobre la misma de vuelta llega abajo a recuperar un balón. Se da espacio hasta para darle un taquito a Sánchez. Quita y recupera por la orilla, sube, centra y baja a marcar. Demuestra que tiene nivel internacional.

17.- Gary Medel: ayudó con una buena cobertura por el costado cuando la zaga dejaba espacios al inicio y se desempeñó como volante para también meterse al medio de los centrales cuando ameritaba. Buen partido y despliegue del Pitbull que se calentó en el final a los empujones con Krzysztof Piatek.

14.- Víctor Felipe Méndez: amargo partido porque no brilló, pero fue parte de la buena presión ejercida por el mediocampo chileno en un partido en que la Roja superó en el juego a una Polonia B. Y si bien no brilló, se puso overol para no ceder terreno y entregar bien el balón en la salida cuando el rival se replegaba. Fue reemplazado por Michael Fuentes en los 75’.

8.- Arturo Vidal: la aduana junto a Gary Medel. La misma entrega de siempre como ayuda de la defensa y agente en busca de la salida. Sacó un potente remate desde fuera del área a los 29’ tras asociación con Alexis que apenas fue desviada por el arquero. La potencia no es la misma, pero regala experiencia.

10.- Marcelino Núñez: pudo abrir el marcador de entrada al minuto, pero se encontró con el buen achique del arquero polaco en una jugada rápida. En los 17’ apareció desde atrás para conectar el centro de Valencia, pero el remate le salió recto al meta. Estuvo participativo y sacó un remate de distancia en los 52’. Le faltó un poquito de chispa y mayor suerte.

21.- Diego Valencia: comenzó movedizo y una de sus primeras intervenciones fue el centro para Marcelino Núñez, sin embargo se perdió avanzando los minutos y salió reemplazado por Darío Osorio en los 75’.

7.- Alexis Sánchez: nuevamente superado por la ansiedad y ganas de abrir espacios se queda de más con el balón en su afán y papel de gran figura. En busca juego se aleja del área, pero ayuda a mover la pelota en el mediocampo. Los polacos sabían que no podían darle mucho espacio y recibió muchas faltas que pudo evitar. Para los aplausos recuperó un balón por la orilla en los 78’ y sacó un centro que complicó seriamente a los locales.

20.- Michael Fuentes: ingresó a los 75’ por Víctor Méndez. Sin valoración.

24.- Darío Osorio: ingresó a los 75’ por Diego Valencia. Tuvo su oportunidad en la jugada que Alexis recupera el balón, pero le ganaron la posición y sobre la misma el arquero se quedó con el balón llovido.

18.- Diego Rubio: ingresó en los 88’ por Guillermo Soto. Sin valoración.

19.- Juan Delgado: ingresó en los 88’ por Francisco Sierralta. Sin valoración.

