Johnny Herrera a muerte con la generación dorada: "Esa base te sigue dando fruto. Hay un amor a la camiseta que es digno de destacar"

La selección chilena se alista y se ilusiona para un nuevo y trascendental desafío: la Copa América, certamen que verá a La Roja de Martín Lasarte debutar este lunes 14 a las 17:00 horas ante la Argentina de Lionel Messi. En la previa del partido, Johnny Herrera entregó su total respaldo a los crack de a generación dorada.

Claudio Bravo, Arturo Vidal, Gary Medel, Charles Aránguiz y todo el elenco nacional arribó el sábado a Río de Janeiro sin Alexis Sánchez, quien se transformó en baja de última hora tras sufrir una lesión muscular de plantar delgado, pero que sin embargo, ilusiona con una posible recuperación milagrosa.

La inclusión de los jugadores históricos en la nómina oficial de Chile generó varias críticas, debido a que muchos creen que el tiempo de la generación dorada ya pasó, y que es hora de probar nuevos valores en el equipo de todos.

En ese contexto Johnny Herrera, ex futbolista y hoy flamante comentarista, conversó de todo durante la transmisión de un live de Juega en Línea, donde defendió a brazo partido a los veteranos de La Roja.

"Esa columna que viene hace mucho rato son los que quieren estar siempre y van a querer estar hasta que los estrujen. Esa base te sigue dando fruto. Acá hay un amor a la camiseta que es digno de destacar", comentó.

Herrera no temió las críticas, y aseguró que "esta selección si se lleva de buena forma, nos puede dar otro Mundial".

Eso sí, y fiel a su estilo, Johnny Herrera se atrevió a hacerle una petición especial al entrenador de la selección chilena.

Chile debuta hoy ante Argentina por la primera fecha de la fase grupal de Copa América.

"A Martín Lasarte hay que decirle que no le quite la esencia a ese equipo. Esta esencia no se la puede sacar, que es ser protagonista y salir a buscar los partidos", comentó.

Johnny complementó que "en cien años es la única fórmula que nos hizo ser campeones".

Chile tendrá su estreno en Copa América ante Argentina, este lunes 14 de junio a las 17:00 horas en el estadio Olímpico Nilton Santos. Recuerda que todos los detalles los puedes seguir en vivo junto a Redgol.