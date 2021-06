Hija de Nelson Acosta y emotivo respaldo al ex DT de La Roja tras comentarios de Karina Oliva: "Clasificamos juntos a Francia 1998"

Nelson Acosta vive días delicados en cuanto a su salud, y lamentablemente a pito de nada se vio golpeado por un descalificador comentario por parte de la ex candidata a Gobernadora de la Región Metropolitana, Karina Oliva, tras perder la elección a manos de Claudio Orrego. La hija del otrora DT salió en su defensa con furia.

Oliva no encontró nada mejor que afrontar su derrota con una equivocada analogía, asegurando que “hicimos campaña a lo Bielsa. No a lo Acosta. Dejamos todo en la cancha, jugamos hacia delante, sin colgarnos al arco, fortalecimos el medio campo y la delantera, pero no basta".

El mensaje de la derrotada candidata no tardó en enardecer a las redes sociales, debido al innecesario ninguneo al estratega que fue campeón en Chile, medallista olímpico, y clasificó a La Roja a una Copa del Mundo.

Silvana Acosta, hija del otrora entrenador, salió a defender a su padre en Twitter con un emotivo mensaje. "Muchísimas gracias por los miles de comentarios cariñosos hacia mi padre (que no me sorprenden porque siempre, siempre se lo hacían sentir en la calle).

"A los Vialinos, los del Ohí Ohí, los de la Unión, a los Zorros y a los Evertonianos que lo valoran", escribió la mujer.

"El 98, fue llamado a cumplir una misión, lideró con pasión a sus jugadores (guerreros todos ellos), y a los hinchas. Entre todos lo hicimos y llegamos a Francia: unidos. Sin imponer teorías, sin dividir. Por eso fue épico: lo hicimos juntos", recordó la hija de Acosta.

La mujer cerró el conmovedor mensaje mostrando una vez más un firme respaldo al gran legado de su padre.

Acosta fue injustamente denostado por Karina Oliva tras perder las elecciones para a gobernación de la RM.

"Mi abuelo fue ferroviario y mi abuela trabajaba en correos: 100 % "pueblo" y después fuimos inmigrantes. Si alguien dejaba todo en la cancha fue mi papá", aclaró Silvana.

Nelson Acosta vive hoy un duro presente, aquejado por el alzheimer según han revelado sus cercanos. Pero aunque su memoria esté frágil, siempre habrá futboleros agradecidos dispuestos a defender su enorme trabajo, que logró meter a Chile en un mundial tras 16 años de ausencias.