El director deportivo nacional de la selección chilena, Francis Cagigao, habló en extenso este miércoles sobre el presente y futuro de la Roja en varios frentes. Uno de los temas que abordó fue la conformación de un equipo sub 23 y profundizó en las razones de su necesidad.

“Dentro de ese proyecto de regeneración (recambio) del que tanto se ha hablado, lógicamente impulsado, que es una palabra pues la impulsé porque simplemente me parecía mejor que la de recambio, con todo el respeto, entendí a que muchas veces las distancias entre un sub 20 y una selección adulta absoluta son grandes”, dijo Cagigao.

El jefe de la Roja agregó que “te encuentras futbolistas, vamos al grupo que tenemos en la sub 20, que si bien hacemos un salto de etapa y vamos a seguir promoviendo ese salto de etapa desde la sub 15 para arriba, tenemos un grupo de futbolistas de 18 y 19 años y muchos de ellos no tienen experiencia en primera división. La tienen que adquirir obviamente en sus clubes y nos gustaría que hubiera más sub 21 jugando”.

Pero no sólo el camino previo para conformar una selección adulta competitiva habla de la necesidad de una selección chilena sub 23. Cagigao recordó que entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre de 2023 se desarrollarán los Juegos Panamericanos de Santiago y la Roja deberá competir como anfitrión con una selección de esa categoría.

“Es verdad que promover una selección sub 23 nos acerca un poquito más en edad y esos jugadores que no pueden competir, por ejemplo en un Sudamericano Sub 20, pueden tener la posibilidad de entrenar y jugar partidos competitivos en un ambiente de selección. Entendemos que es muy importante tener una selección que juegue dos o tres partidos, quizás en regiones, y que sea algo muy positivo de cara a la regeneración progresiva de la selección, necesaria más allá si en marzo la selección se clasifica o no al Mundial. Se puede adelantar algo si no se clasifica, pero es progresiva”, expuso el español.

Francis Cagigao sentenció que “otra razón es que el próximo año están los Juego Panamericanos con competencia sub 23 y tenemos que preparar un equipo y serie de jugadores para esa cita a futuro. Hay un doble objetivo al promocionar una selección sub 23”.