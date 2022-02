Mientras se define cuál será la sede en que la selección chilena cierre su participación en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, el próximo 29 de marzo ante Uruguay, el director deportivo nacional Francis Cagigao reconoció que al interior de la selección chilena no acomoda el estadio Monumental como alternativa.

¿Por qué la selección chilena no termina las Eliminatorias Qatar 2022 en el estadio Monumental ante Uruguay?

Aunque es la cancha con mayor aforo disponible, mientras esté en remodelación el Estadio Nacional, el estadio Monumental parece vetado para recibir a la selección chilena en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, el 29 de marzo ante Uruguay.

Sin embargo, y según aclaró el director deportivo nacional, Francis Cagigao, "en ningún momento los jugadores han demostrado que no quieran jugar en el Monumental. El partido que jugamos contra Brasil fue ahí en esa cancha".

Luego puntualizó que "sí es verdad -porque vamos a ir con la verdad por delante- que jugadores y técnicos (de la selección) mostraron en algún momento su disconformidad con la cancha, que no es un problema de ahora. Porque si vamos todos con la verdad por delante, vamos a admitir que hay problemas con las canchas en Chile", sentenció el directivo.

De todas formas, el estadio de Colo Colo no aparece señalado, como asumió el mismo Cagigao: "No tenemos la utilización del Estadio Nacional, que hubiera sido lo lógico en una situación normal, pero dadas las mejoras del estadio, no pudo ser".

Cagigao: "Las canchas no están en sus mejores condiciones"

El panorama no es sencillo para definir la sede del encuentro entre Chile y Uruguay el próximo mes. "Hemos jugado en canchas distintas. En San Carlos de Apoquindo se creó un ambiente muy especial, la gente estaba muy cercana a la cancha y los jugadores sintieron el calor de los aficionados. Pero estamos en un momento en que reconocemos que las canchas no están en sus mejores condiciones", lamentó Francis Cagigao.

Más tarde, la autoridad federativa agregó que "hemos tenido conversaciones, hablamos con Tati (José María Buljubasich, gerente deportivo de Universidad Católica) y la situación es que tenemos que buscar una alternativa. No está descartada ninguna cancha por ahora".

Cabe señalar que todavía no está confirmada la sede del partido de Brasil y Chile en la penúltima fecha de la clasificatoria, pese a que la opción de Bahía es la más adelantada. En nuestro país, en tanto, esperan resolver prontamente.

"Entre hoy y mañana estaremos mirando este tema con seriedad, en busca de las mejores condiciones para el partido con Uruguay", completó el mandamás de las selecciones chilenas.