Especial 2020 | El duro año de la selección chilena marcado por la pandemia y la inminente partida de Reinaldo Rueda

Pocos partidos, varias polémicas, caras nuevas y un incierto futuro fue lo que dejó este 2020 para la selección chilena de Reinaldo Rueda.

En un año golpeado por la pandemia mundial del coronavirus, La Roja cerró este convulsionado año con la inminente partida del entrenador colombiano. Es por esto que en RedGol repasamos los hitos y polémicas que marcaron el 2020 de la selección chilena.

Polémica comparación entre Vidal y Aránguiz



El 16 de mayo de 2020, Arturo Vidal replicó una simple storie de Instagram que detonó una verdadera bomba dentro de la selección chilena. El King compartió una fotografía en su red social, donde aparece en todos los equipos que jugó, pero justamente falta una imagen de su paso por el Bayer Leverkusen, pocos días después que Las Aspirinas eligieron a Charles Aránguiz como el mejor jugador en la historia del club.

Como era de esperar, ahí empezaron los haters de siempre a molestar, especulando que el ex Colo Colo estaba "celoso" del otrora volante de Universidad de Chile.

Pero eso no fue todo. El ex jugador de FC Barcelona también compartió una imagen donde habla de que él es el Rey, y que Aránguiz no ha ganado lo mismo en su carrera. Toda esta situación generó una ola de reacciones en el fútbol chileno y creó una polémica innecesaria dentro de La Roja.

La storie que generó la polémica entre Vidal y Charles

Finalmente, todo se solucionó cuando el propio Arturo Vidal desmintió cualquier conflicto con el Príncipe: "¿Puedo responder algo que me han preguntado mucho? Lo de Charly. Yo con Charly no tengo problemas, lo voy a dejar en claro. Con él somos amigos".

"No hablamos mucho, pero en la selección llevamos mucho tiempo jugando juntos, tenemos la máxima de buena onda y conexión cuando estamos juntos, cuando jugamos, así que quería aclararle eso a la gente", señaló en Instagram Live.

Sin amistosos por la pandemia



El 2020 será un año difícil de olvidar para todos. La llegada del coronavirus cambió los planes de todo el mundo y el fútbol no fue la excepción. El deporte rey sufrió una larga interrupción por la pandemia y las selecciones fueron los que más sufrieron.

En el caso de la selección chilena, Reinaldo Rueda no tuvo ningún amistoso previo a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. De hecho, el último encuentro antes del debut ante Uruguay fue ante Guinea, el 15 de octubre de 2019 en Alicante, España.

Luego de eso, vino la suspensión del amistoso con Perú por el Estallido Social por decisión de los propios jugadores. Sin duda, la pandemia afectó de gran manera los planes de Rueda en la preparación de La Roja para las clasificatorias.

Polémica derrota en Uruguay



La Roja empezó su camino en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 ante Uruguay en el mítico Centenario de Montevideo. La selección chilena jamás había ganado en tierras charrúas por clasificatorias, por lo que era un gran desafío para Reinaldo Rueda y el equipo.

Pese a la ilusión chilena, Luis Suárez abrió el marcador al minuto 39' con un penal cobrado por una mano de Sebastián Vegas. Sin embargo, al inicio del segundo tiempo, Alexis Sánchez puso el empate tras una gran jugada colectiva de la Generación Dorada.

Al minuto 87' llegó la polémica del partido. Víctor Dávila tira un centro dentro del área que claramente golpea en la mano del defensa Sebastián Coates. El juez paraguayo, Éber Aquino, no la vio, la fue a revisar al VAR, pero ni así cobró el penal.

La jugada desconcertó a la selección nacional y al 93', Maximiliano Gómez anotó el 2-1 para el agónico triunfo de la Celeste. La Roja pasó de ganar 2-1 con un hipotético penal en el final, a perder una vez más en el Centenario.

Amargo empate con Colombia



El segundo partido de la selección chilena en las eliminatorias era ante Colombia en el estadio Nacional. El triunfo era obligación para La Roja, debido a la derrota con Uruguay en la primera fecha.

El encuentro no empezó nada bien para Chile. Jefferson Lerma abrió el marcador al minuto 7' de la primera parte tras una mala salida de Arturo Vidal. Sin embargo, el propio King puso el empate con un penal al 38'.

Chile rescató solo un punto en las primeras dos fechas

El primer tiempo cerró de gran manera para La Roja, ya que al 41', Alexis Sánchez anotó el 2-1 con gol de potrero. Rebotes dentro del área y el tocopillano apareció en el segundo palo para superar al arquero y definir con arco vacío.

Pero en el último minuto del partido, Radamel Falcao marcó el empate definitivo 2-2 tras una serie de rebotes dentro del área. Doloroso empate para La Roja que lo deja con solo un punto en dos fechas.

El partidazo del King ante Perú



Después de un mes del amargo debut en eliminatorias, La Roja enfrentaba el Clásico del Pacífico ante Perú con la obligación de sumar de a tres para no despegarse de los líderes. El primer tiempo del equipo de Reinaldo Rueda fue brillante, sobre todo de Arturo Vidal, quien tomó las riendas del equipo ante la ausencia de Alexis Sánchez.

Golazo de Arturo Vidal ante Perú

Al minuto 20' de la primera mitad, el King anotó un tremendo golazo con un misil desde fuera del área que entró en el ángulo de Pedro Gallese. El 2-0 de La Roja fue otra vez del Rey Arturo con una volea genial en el área chica peruana.

Chile sumaba su primer triunfo en las clasificatorias y soñaba con meterse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Histórica derrota con Venezuela



Luego del gran triunfo ante Perú en la jornada pasada, La Roja debía viajar a Venezuela para sumar otros tres puntos que lo metan de lleno en la parte alta de la tabla. Históricamente, a Chile siempre le ha ido bien en tierras venezolanas, de hecho, jamás había perdido allá.

Eso hasta el 17 de noviembre de este año. El equipo de Reinaldo Rueda jugó uno de sus peores partidos desde la llegada del colombiano a la banca y cayó (2-1) por primera vez en Caracas.

El defensor de Universidad de Chile, Luis del Pino Mago, abrió el marcador a los 9' minutos con solitario cabezazo en el área y solo seis minutos después vino el empate de Arturo Vidal tras una gran jugada asociada de Chile.

Sin embargo al 81', Salomón Rondón se convirtió en héroe y puso el 2-1 definitivo, apareciendo en solitario dentro del área chica de Claudio Bravo tras centro de Yeferson Soteldo. La Roja caía por primera vez en Venezuela y quedaba con solo cuatro puntos en las primeras cuatro fechas.

Las nuevas caras de la Roja



Un saldo positivo para la selección chilena este año fue la aparición de nuevas y jóvenes variantes para las eliminatorias. Debido a las lesiones de los consolidados como Gary Medel, Charles Aránguiz, Erick Pulgar, entre otros, Reinaldo Rueda se atrevió a llamar a nuevos jugadores y varios le respondieron.

Entre los más destacados están Brayan Cortés, Nicolás Díaz, Paulo Díaz, Francisco Sierralta, Claudio Baeza, Sebastián Vegas, César Pinares, Niklas Castro y Víctor Dávila.

Es cierto, algunos jugaron más que otros, pero la mayoría tuvo un rendimiento destacable y asoman como opciones reales para un futuro, como en el caso de Sierralta, los hermanos Díaz, Serrucho Baeza y Pinares.

La pandemia de las lesiones



El reinicio de las ligas europeas dejó en evidencia el momento de los jugadores de la selección chilena. Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Claudio Bravo, Charles Aránguiz, Fabián Orellana y hasta los más jóvenes como Guillermo Maripán y Erick Pulgar han sufrido lesiones que terminan afectando a La Roja.

El King se perdió varios partidos en el Inter por una molestia en los muslos. El Maravilla ha estado marcado por una lesión en los aductores por casi todo el 2020. El Pitbull sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo lo marginó de cinco partidos oficiales con el Bologna y los cuatro de la selección chilena.

El portero del Betis sufrió un esguince de rodilla y un problema muscular que lo dejó fuera ante Uruguay y Colombia. El Príncipe presentó una molestia en el tendón de Aquiles y desde octubre que no juega. Así pasó con los históricos y con tantos otros que han sido afectados por las malditas lesiones.

La pandemia de las lesiones en la Generación Dorada

Llegada esperanzadora de Francis Cagigao



El 20 de noviembre de este año, post derrota con Venezuela por eliminatorias, la ANFP anunció la llegada de una figura "de renombre mundial" para encabezar el trabajo de las selecciones chilenas.

Un mes después del anuncio, se confirmó que Francis Cagigao, ex súper veedor del Arsenal, asumirá la dirección técnica nacional chilena por dos años y ayudará a "volver a ver otra generación como la de las Copas América".

Francis Cagigao tiene una vasta experiencia en el mundo del scouting europeo, como uno de los principales cerebros del Arsenal que llegó a la gloria de la mano de Arsene Wenger.

El inglés tiene 51 años y fue futbolista profesional, pero a partir de su retiro construyó una carrera como experto en fútbol sudamericano y europeo, que lo llevó a convertirse en uno de los colaboradores más estrechos del entrenador francés. Solo queda esperar a que su trabajo dé frutos de cara al 2021.

Inminente salida de Reinaldo Rueda



El año de la selección chilena terminó con la inminente partida de Reinaldo Rueda de la dirección técnica nacional. Luego de un mal arranque de eliminatorias con La Roja, el entrenador colombiano apareció en el horizonte de la selección de su país como reemplazo de Carlos Queiroz.

Otros factores aumentan las chances de su partida, como las constantes críticas a su sistema de juego, e incluso por una supuesta incomodidad de su esposa en Chile. Es por esto que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, dijo que este jueves es la fecha tope para que Rueda defina lo que hará con su carrera.

Por el momento, Rueda continúa en Colombia para pasar las fiestas de fin de año, pero aún no se define su futuro. Todo apunta a que en los próximos días se concretará su salida de la Selección Chilena para asumir en la banca del combinado cafetero.