Arturo Vidal desmiente conflicto con Charles Aránguiz: "Lo del otro día fue una tontera"

Arturo Vidal dejó su marca el fin de semana pasado, luego de que publicara entre sus Historias un mensaje en el que se desafiaba a Charles Aránguiz en una supusta rivalidad entre ambos integrantes de la selección chilena.

Sin embargo, el King aprovechó su aparición en un Live de Instagram para dar las explicaciones del caso: "¿Puedo responder algo que me han preguntado mucho? Lo de Charly. Yo con Charly no tengo problemas, lo voy a dejar en claro. Con él somos amigos".

"No hablamos mucho, pero en la selección llevamos mucho tiempo jugando juntos, tenemos la máxima de buena onda y conexión cuando estamos juntos, cuando jugamos, así que quería aclararle eso a la gente", sentenció el jugador del Barcelona.

En cuanto a la polémica, Vidal aseguró que "las comparaciones no son buenas. Claramente la gente puede hacer sus comparaciones, ver quién es mejor, quién es peor; pero lo que pasó el otro día fue una tontera", avisó antes de explicar su publicación.

"Como yo siempre voy agregando cosas de la gente que me escribe, trato de meterlo en mi Instagram porque me interesa, me interesa ir subiendo a la gente que me escribe en mi perfil, porque están conmigo siempre y el apoyo de ellos se nota", especificó.

"Y lo que subí ahí, lo que salía escrito. No me di cuenta. Después ya lo había subido y no lo quise sacar. Pero no tengo ningún problema y si Charles fue elegido en Leverkusen me alegro mucho", agregó.

"Creo que es un excelente jugador, que ha hecho una carrera espectacular y queremos que siga creciendo, por el bien de Chile y de él. Pero de verdad que no tengo nigún problema".

Arturo Vidal concedió una entrevista ante miles de seguidores a través de Instagram