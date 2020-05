Arturo Vidal cuenta sus días más duros en Barcelona durante la cuarentena: "Estuve mucho tiempo sin ver a mis hijos"

Arturo Vidal sacó el habla. El King conversó mano a mano con el animador Mario Velasco en un IG Live y dio a conocer cómo está pasando la cuarentena en Barcelona, donde también vivió días muy duros, alejado de sus pequeños hijos.

El chileno reveló que pese a vivir muy cerca de sus hijos, no los podía ver, debido a que tenía que cumplir con las medidas para no contagiarse por el coronavirus.

"La cuarentena ha sido difícil por tanto tiempo de estar en cerrado en casa sin poder salir, estuve mucho tiempo sin ver a mis hijos, que viven a dos kilómetros por cuidarlos, traté de seguir la regla de lo que hay que hacer y fue complicado. La pendamia es muy peligrosa y estuvo difícil. Ahora a dos meses y medio uno se empieza a relajar, pero tenemos que estar en casa hasta que nos avisen", dijo el Rey en Instagram.

Sobre su preparación física comentó que "me siento muy bien físicamente, no sé cómo decirlo, me siento mejor que nunca, en toda mi carrera nunca tuve tanto tiempo para prepararme y entrenarme muy bien, porque empecé a jugar a los 19 años, después me fui a Alemania y nunca tuve el tiempo que se me dio en esta cuarentena, así que me preparé de la mejor forma, estoy con el profe Juan en Barcelona e hicimos un plan para todo este tiempo".

Vidal en un IG Live - Reproducción

"Esto es lo que pasa en los equipos cuando uno vuelve después de tener un lapso de vacaciones de 25 a 30 días, se prepara un mes. Entonces esa es la mala suerte que he tenido yo, de no preparame antes y fue lo mejor que me pasó ahora me siento preparado para todo", añadió.

Sobre cómo está el cuadro culé para la vuelta sostuvo que "estamos un punto arriba en La liga y tenemos chances de pasar en la Champions, es complicado y vamos a ver, se vienen dos meses que van a ser al máximo".