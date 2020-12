La pandemia de la Generación Dorada: todos se lesionaron después del coronavirus

La Generación Dorada de la selección chilena está llegando a su fin. Después de diez años llenos de gloria, los principales faroles del equipo más ganador de la historia de La Roja comienzan a dar muestras de agotamiento, y las evidencias están sobre la mesa.

La pandemia es un buen indicio para el balance. Desde que se reinició el fútbol en Europa, todos los jugadores nacionales que actúan en grandes ligas -Inglaterra, España, Italia, Francia y Alemania- han lamentado lesiones que los han alejado de las canchas.

El último afectado fue el irrompible Arturo Vidal, que se perderá hoy su segundo partido consecutivo en el Inter por una molestia en los muslos. En la temporada anterior, con Barcelona, sólo se perdió uno de los 43 duelos oficiales por lesión.

Alexis Sánchez ha estado marcado por una lesión en los aductores. Se perdió tres partidos en octubre -uno en Champions League y dos en Serie A- y ahora dos más por la misma molestia, hoy contra Napoli y el domingo frente a Spezia.

Arturo Vidal por primera vez se pierde partidos por lesión en las dos últimas temporadas. Foto: Getty Images

Gary Medel también lamentó complicaciones. Un desgarro en el isquiotibial izquierdo lo marginó de cinco partidos oficiales con el Bologna y los cuatro de la selección chilena en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Nada que decir de Claudio Bravo cuando juega para Betis, pero ha tenido que alternar sus buenas actuaciones con un esguince de rodilla y un problema muscular. En total, se perdió seis de los trece partidos del cuadro andaluz y dos por La Roja en eliminatorias.

Claudio Bravo se perdió el estreno de Chile en las eliminatorias por un esguince de rodilla. Foto: Getty Images

Y ojo. Capitán América ya había sufrido inconvenientes físicos en sus últimos días con el Manchester City, que le llevaron a perderse la semifinal de la FA Cup y no ser alternativa en siete partidos desde junio.

Charles Aránguiz también cuenta malas. Una molestia en el tendón de Aquiles lo ha dejado al margen de las competencias desde octubre. Ya van trece partidos menos para El Príncipe y su técnico, Peter Bosz, anunció que no jugará en lo que resta de 2020.

Un factor común entre todos estos jugadores es la edad, ya que todos superaron con largueza los treinta años y acumulan más de 600 partidos oficiales. El cuerpo también comienza a dar muestras de agotamiento.

Alexis Sánchez estuvo entre algodones en la selección chilena y Gary Medel ni siquiera ha podido jugar estas eliminatorias. Foto: Getty Images

Pero no son los únicos. Fabián Orellana viene volviendo de una lesión, Erick Pulgar no se recuperó bien del covid y vio retrasada su integración a la Fiorentina y Guillermo Maripán perdió minutos por un esguince en el AS Monaco.

Un antecedente que tendrá que tener en la mayor consideración el nuevo técnico de la selección chilena, si quiere exprimir hasta la última gota de quienes llevaron a La Roja a lo más alto, antes de que se retiren rumbo al olimpio de los grandes atletas.