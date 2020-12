Especial 2020 | Las leyendas del deporte que sacudieron al mundo con su muerte: Maradona y Kobe Bryant, los golpes más duros

No cabe ninguna duda que este 2020 quedará marcado en la historia del hombre: no solo por la pandemia del coronavirus que nos obligó a cambiar nuestra forma de ver el mundo, sino por las grandes leyendas del deporte que nos dejaron y que enlutaron al mundo.

Diego Armando Maradona

Uno de los golpes más duro para el deporte y los hinchas en general fue la muerte de Diego Armando Maradona, considerado uno, sino el mejor futbolista de todos los tiempos, y que a sus 60 años nos dejó por un paro cardiorrespiratorio.

El 25 de noviembre de 2020 quedará marcado como uno de los días más tristes para el fútbol mundial, pues diversas muestras de cariño se tomaron los medios de comunicación, las redes sociales: “Dios ha muerto”, “AD10S”, “El ídolo que tocó el cielo”, fueron algunos de los títulos en las principales portadas del planeta.

Pero eso no fue todo, porque los hinchas de todos los colores se tomaron las calles en Buenos Aires (Argentina) y Napoli (Italia) para darle el último adiós, el que, como era tradición en la vida de Maradona, no estuvo fuera de la polémica, ya que el gobierno trasandino decretó tres días de duelo nacional y un multitudinario velorio en la Casa Rosada. Sin embargo, este terminó con disturbios, porque la familia cambió de planes a última hora, lo enterró rápidamente y miles de fanáticos no se pudieron despedir.

De esta manera, el Pelusa, el 10 que encandiló al mundo con sus gambetas, talento y carisma se despidió a lo grande: una Copa del Mundo México 1986, Copa Mundial Juvenil Tokio 1979, Copa de la UEFA con el Napoli (1988-89), dos Seria A (1987 y 1990), una Copa Italia (1987) y Supercopa de Italia (1990), una Copa del Rey (1982-83), una Copa de la Liga de España (1983), una Supercopa de España (1983), una Copa Metropolitana con Boca Juniors (1981), además de varios galardones individuales.

Clubes, futbolistas, hinchas de todo el mundo le rindieron homenaje a Maradona. (FOTO: Getty)

Kobe Bryant

El inicio del 2020 fue duro para los fanáticos del básquetbol, porque el jugador emblemático de Los Lakers encontró la muerte sorpresivamente: el 26 de enero todos los medios de comunicación informaban que él junto a su hija Gianna, así como otras siete personas más que viajaban en un helicóptero, fallecieron.

El cinco veces campeón de la NBA, bicampeón olímpico con el “Team USA”, entre otros galardones, conmocionó al planeta, pues el 2016 se había retirado de la actividad y con solo 41 años dejaba a una esposa con tres hijas.

Su muerte fue un duro golpe para muchos. De hecho, Lebron James, una de las grandes figuras del basquetbol en la actualidad, lo lloró en todo momento y le dedicó un emotivo mensaje por redes sociales: “(…) Ni en millones de años hubiera podido imaginar que esa sería nuestra última conversación. ¡Qué mierda! ¡Estoy con el corazón roto y devastado, hermano! Tío, te quiero, hermano. Mi corazón está con Vanessa y los niños. Te prometo que continuaré con tu legado”.

Carlos Campos

El histórico delantero de Universidad de Chile y la selección chilena nos dejó el 17 de noviembre a los 83 años. Quizás no tenía la fama mundial como otras estrellas del fútbol, pero, de igual modo, fue un golpe duro para el medio nacional.

Todos los clubes del fútbol chileno le rindieron homenaje al fallecido delantero Azul. (FOTO: Agencia Uno)

"No sólo la U pierde un máximo referente histórico, sino que también el fútbol chileno pierde parte de su patrimonio”, fueron las palabras de Jean Beausejour para despedir al delantero que tantas alegrías le entregó a nuestro país.

Incluso la FIFA reconoció su legado y a través de una carta lo despidió: “Leyendas como Carlos escriben la historia: fue uno de los jugadores simbólicos del fútbol chileno, goleador histórico de la Universidad de Chile y del Superclásico. Su legado y sus logros, y en particular su personalidad, su popularidad, su liderazo y sus cualidades humanas no serán olvidados, y se le echará mucho de menos”.

Otros futbolistas que nos dijeron adiós

Pero eso no es todo, porque otros iconos del deporte y, particularmente, en el fútbol nos dejaron este 2020: Alejandro Sabella, futbolista y último técnico que llevó a la selección argentina a una final del mundo (Brasil 2014), enlutó aún más el llanto del vecino país, el 8 de diciembre.

Un día después la muerte llegó a Italia, porque Paolo Rossi nos dejó. El héroe italiano en el Mundial de España 1982 dio una dura batalla ante un cáncer de pulmón, pero que a los 64 años terminó por rendirse. Clubes como Juventus, AC Milan le rindieron tributo.

Se suman al trágico listado figuras mundialistas como: Lorenzo Sanz (21 de marzo), Radomiro Antic (6 de abril), Michael Robinson (28 de abril), Jack Charlton (10 de julio), Silvio Marzolini (17 de julio), Papa Bouba Diop (29 de noviembre) y Gerad Houllier (14 de diciembre).