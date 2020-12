Reinaldo Rueda decide irse de la Roja aunque fracase su arribo a la selección Colombia

La permanencia del entrenador Reinaldo Rueda en la selección chilena se transformó en una verdadera teleserie. Primero se supo que estaba listo para ser el nuevo DT de Colombia, sin embargo, desde la federación de aquel país no quieren pagar el monto que dice el contrato del estratega para que dejé a la Roja.

Hay mucha incertidumbre, tanto en Santiago como em Bogotá, porque no se sabe lo que pasará con Rei. De hecho, en el país cafetero han sonado otros candidatos, aunque en las últimas horas descartaron a un conocido nuestro: Claudio Borghi.

Ahora el panorama es más oscuro, debido a que según dio a conocer El Mercurio este domingo, Rueda tiene totalmente decidido partir de Chile, incluso piensa irse si las negociaciones con la Selección Colombia fracasan.

"Si no resulta lo de Colombia, él buscará una salida. Tiene claro que en el directorio de la ANFP no lo quieren y no estará a la fuerza. De seguro se sentará con el presidente (Pablo Milad) y llegará a un acuerdo para salir de la banca de Chile. Reinaldo Rueda tiene un prestigio internacional que cuidar", dijo un cercano al técnico al matutino.

Reinaldo Rueda no quiere seguir en la Roja - AgenciaUno

La misma fuente señaló que "han forzado su salida", debido a que Rueda no se siente aceptado por el nuevo presidente de la ANFP, Pablo Milad, debido a que él llegó al puesto con Arturo Salah como mandamás, y luego fue respaldado por Sebastián Moreno.

Colombia sigue intentando llegar a un acuerdo con RRR, sin embargo, están lejos de firmar su llegada, debido a que no están dispuestos a pagar el millón de dólares que exige la ANFP como indemnización.

Con este panorama, Chile debe empezar a buscar opciones para reemplazar al colombiano en la banca.