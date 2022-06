El recado de Claudio Borghi a Eduardo Berizzo: "No me cierra la idea de jugar con tres delanteros si no los tienes"

Este miércoles comenzarán a llegar al país los jugadores que participaron de la gira asiática de la selección chilena, la primera estación en el ciclo de Eduardo Berizzo y en el que la Roja perdió ante Corea del Sur y Túnez por 2-0, y luego cayó en penales tras igualar sin goles ante Ghana (1-3). Un balance que no despierta muchas expectativas.

Sin embargo, hay que sacarle punta al lápiz y Claudio Borghi recibe el llamado del teléfono rojo de RedGol para entregar sus reflexiones. "¿Una evaluación? Uy, la mía no es tan importante, debe ser la del técnico", arranca el hombre que fuera campeón del mundo con la selección argentina en 1986.

"Por lo que hemos podido ver e informarnos, Eduardo Berizzo tuvo una gira compleja por lesiones, por contagios. De hecho, en el último partido no tuvo toda la banca disponible. Pero para mí fue positivo en algunos aspectos, como en la búsqueda de delanteros que acompañen un poco más a Ben Brereton, que aparentemente es el único titular que hay", apunta el Bichi.

Al momento de hablar de nombres propios, Borghi se detiene en la novedad, el recién integrado jugador de origen belga Nayel Mehssatou. Y pide calma para las evaluaciones. "Hay que ir con cuidado. En Chile somos muy rápidos para la crítica fácil o para el elogio fácil. No hay término medio: o eres un fenómeno o eres un tonto inmediatamente", advierte.

"Este chico todavía no tiene la experiencia suficiente en su país, llega a la selección, no habla castellano... son impedimentos que se van presentando. Me parece que de las dos funciones que ocupó en esta gira, es más un marcador de punta que mediocampista", sentencia el ex entrenador de Colo Colo y la selección chilena.

Con sólo 19 años, Mehssatou jugó completos los amistosos ante Corea del Sur y Ghana, y los últimos siete minutos de la derrota frente a Túnez en su estreno con el representativo nacional.

Borghi: "Cuando no hay gol, hay problemas"

Claudio Borghi cree que la carencia más evidente estuvo en la fase ofensiva. "El gol se extraña en todos lados. Cuando no hay gol, hay problemas. Ante Ghana hubo muy pocas opciones de gol, pero yo no le echo la culpa a los delanteros. Hay muy pocas creaciones de gol, si se olvidan del 10, al menos hay que poner más gente en el mediocampo, que te permita llegadas por otros lugares" , explica el entrenador.

Por eso, el Bichi cree que "la idea de jugar con tres delanteros, cuando no tienes tres delanteros me parece tremenda, no me cierra mucho. Porque tienes tres tipos en posiciones de ataque pero no se han nutrido ni alimentado de la forma adecuada. Hay que pensar si llegando desde atrás se crean más posibilidades que con ese tipo de delantera", subraya.

- ¿Qué le parece la proyección de Ben Brereton como nuevo referente o bandera de lucha?

"Hay que ver si está preparado. Yo no lo conozco para decir qué es lo que puede hacer. Yo creo que tiene un gran impedimento. La bandera futbolística puede ser, pero aparte no habla el idioma. Puede demostrar con esfuerzo y actitudes dentro de la cancha, que está preparado y que es un jugador que va a aportar. Pero de ahí al convencimiento verbal que tiene que tener un líder o una bandera, ya se le complica un poco".

En el cierre Borghi dice que este periodo es para probar. "Las giras son para eso. Chile no se juega nada hasta marzo del próximo año. Entonces el técnico tiene que aprovechar de hacer todos los partidos posibles para llegar a marzo, que es su fecha, con un buen equipo. De nada sirve hoy ganar y no tener nada para marzo".

En ese sentido, cree que "existen dos posibilidades: algunos van a buscar resultados y ponen siempre a los mismos para que la gente no diga nada, y otros como Berizzo, que intentan poner diversos jugadores para que le den más alternativas. Ya existen bastantes jugadores titulares, al menos este año: Bravo, Isla, Medel, Aránguiz, Alexis, Vidal y lo que tiene que hacer es sumar jugadores. Y eso lo tiene que hacer en el corto plazo de acá a marzo".

El calendario internacional de partidos de la FIFA programó la próxima fecha libre para selecciones entre el 19 y el 27 de septiembre, y luego en la antesala del Mundial de Qatar 2022, a partir del 14 de noviembre. Serán los últimos aprontes de cara a una nueva edición de las Eliminatorias Sudamericanas, para el Mundial 2026, del 20 al 28 de marzo de 2023.