¡No lo cante, no celebre, no se abrace! Así como diría un relator deportivo, la Federación de Fútbol de Chile le hizo un parelé a la celebración que iniciaron varios personajes del fútbol ecuatoriano, por un supuesto dictamen respecto a la investigación que abrió la FIFA por presunta documentación fraudulenta del seleccionado Byron Castillo.

Uno de los protagonistas de los festejos es el abogado y periodista Roberto Bonafont, que en su minuto le pidió a Castillo "no llorar en público" y "demandar a los chilenos", y ahora asegura que conoce la decisión del Comité Disciplinario, a la cual accedió gracias a su relación con el abogado argentino Daniel Crespo, que representa a Ecuador.

"No sé si dictamen o veredicto, porque la FIFA no entra en esto, si no que simplemente separa las espinas. No se toca a Ecuador, Ecuador está en Qatar, no pasa nada, por eso ha bajado... se ve que hay silencio, mausoleico y catedral de los chilenos", explicó el comunicador en DIRECTV junto al presidente del Barcelona de Guayaquil, Carlos Alfaro Moreno.

Bonafont dice que Crespo es "decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Buenos Aires", lo que no es cierto. Sí es director del Posgrado de Derecho Deportivo de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios. Pero al mediático periodista ecuatoriano no lo detiene nada, y va más allá.

Ecuatoriano Bonafont habla de los chilenos perdedores



"No hablo de todos los chilenos, porque es un pueblo muy culto e ilustre, si no un sector de perdedores que intentan tirar piedras al techo del vecino pensando que tienen techo de vidrio", sentencia ante la aprobación de Alfaro Moreno por el futuro que le espera a su jugador, que hoy aparece en la órbita de equipos de Turquía, Brasil y México.

Enterados de estas declaraciones, en la federación chilena piden calma y tiza. De hecho, desde el despacho del abogado que representa a la Roja, Eduardo Carlezzo, aclaran que mal puede haber una resolución. "No. Seguimos esperando el día 6 (de junio), cuando la federación ecuatoriana tiene que presentar su defensa", advierten.

Se trata del plazo que solicitaron los mismos ecuatorianos para responder a la denuncia de Chile y que fue extendido de manera extraordinaria por la FIFA, después de que en el Guayas decidieran incorporar un equipo internacional de abogados para su defensa.

Pero Bonafont tenía más data y aseguró que "Chile viene ahora, el jurisconsulto brasileño (Carlezzo), a agarrárselas con el jugador. Ya no con la selección, si no que las balas van para el jugador. Pero también hay un bloqueo, que yo no puedo denunciar públicamente porque es una estrategia jurídica por parte de los abogados que están liderados por Daniel Crespo".

Otro mensaje controvertido, ya que la denuncia desde su origen apunta tanto a la federación ecuatoriana como a Castillo, por el "uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad por parte del mencionado jugador". Por eso, aunque en Ecuador descorchen champaña, lo más sensato parece ser aguardar al menos a la próxima semana.

La selección de Ecuador, incluido el convocado Byron Castillo, se reunirá en las próximas horas en Estados Unidos para iniciar su gira de amistosos premundialistas, en la que se enfrentará con los combinados de Nigeria, México e Islas de Cabo Verde, el 2, 5, y 11 de junio, respectivamente.