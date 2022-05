Byron Castillo es figura y vuelve recargado a Instagram: "De mí todo criticaron y cuando lo logré, todito me lo mamaron"

La vida de Byron Castillo ha dado varias vueltas en la última semana. Despues del episodio en que el seleccionado ecuatoriano pidió, entre lágrimas, la sustitución en un partido de Barcelona de Guayaquil, saltó a la mejor actuación de la temporada en la victoria que clasificó al conjunto torero a la Copa Libertadores 2023 ante Cumbayá (4-0).

El Lechuga Gustavo Alfaro ratificó su nominación a la selección de Ecuador que disputará tres amistosos en Estados Unidos por la fecha FIFA. Y el defensor denunciado por presuntas irregularidades en su inscripción reaccionó como lo hacen hoy los jóvenes: depositando unos trap en sus historias de Instagram.

Byron compartió una foto con su familia en la cancha del Monumental Isidro Romero y un comentario de su mujer: "El tiempo de Dios es perfecto y Dios lo hace perfecto". Pero el defensor también sacó las garras en la lírica y se despachó algunos mensajes camuflajeados y teledirigidos a quienes se alzaron en su contra.

"La botella que yo me bebo en la disco, tú 'ta claro que vale un riñón. Tú quiere' que yo te lo diga, su nombre se llama la Don Perignon" y "prendieron velones para que en la vida a mí me vaya mal. ¿Cuándo tú has visto que el que está con Dios aquí le va mal?" sentencia en sendas composiciones del dominicano El Alfa.

Pero la historia más reveladora, también de El Alfa, tiene como marco la canción "Este tema maste". "De mí todo dudaron, criticaron y blasfemiaron. Y cuando lo logré, todito me lo mamaron", repasa la música del post en que el defensor precisamente aparece con la camiseta de la selección de Ecuador.

Como se ve, Byron Castillo regresó recargado en la cancha y en las redes sociales, y se muestra entero de cara a una semana clave, ya que Ecuador tiene hasta el jueves para presentar ante la firma su respuesta a la denuncia que hizo la Federación de Fútbol de Chile, mientras el jugador viajará a Estados Unidos para representar a La Tri.