El periodista mira con inquietud el poco rodaje de ambos jugadores pensando en el inicio de las Eliminatorias para el Mundial del 2026. “Lamentablemente Chile no tiene un universo muy grande de jugadores”, afirmó.

Pese a que todo apunta a que las Eliminatorias en Sudamérica para el Mundial 2026 no comenzarán en marzo, de igual manera hay que comenzar a planificar lo que será este nuevo proceso para la Roja. El tiempo avanza y la idea es que el equipo de Eduardo Berizzo llegue en optimas condicionas para comenzar pisando fuerte el nuevo camino mundialista.

Lamentablemente el tema de la poca continuidad de algunos seleccionados preocupa bastante, sobre todo de quienes están llamados a liderar el proceso rumbo al torneo a realizarse en Estados Unidos, Canadá y México en tres años más.

Uno que analizó esto fue Danilo Díaz, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio tocó de manera especial los pocos minutos de acción que están viendo Arturo Vidal y Erick Pulgar en el Flamengo de Brasil.

“Hay que comenzar a tomar algunas decisiones. Arturo Vidal el domingo pasado, en el Campeonato Carioca, jugó solo 15 minutos (triunfo de 4-1 sobre el Portuguesa RJ). El chileno cada vez está jugando menos”, afirmó Díaz.

En ese sentido, el periodista sostuvo que “Erick Pulgar ni siquiera entró en ese partido. Pulgar derechamente ya no jugó en el Flamengo a estas alturas. No ha podido agarrar una camiseta y no sé si le conviene seguir ahí”.

“El punto acá es que se necesitan esos jugadores para salir, competir y jugar. Lamentablemente Chile no tiene un universo muy grande de jugadores. Bielsa decía que para afrontar una eliminatoria había que contar con 33 jugadores, ósea, tres equipos que pudieran competir. Vamos a ver como evoluciona esto, porque para el fútbol chileno es necesario seguir entrenando, seguir haciendo los microciclos”, agregó.

Críticas al manejo de Berizzo

El Tenor del Pueblo tuvo especiales palabras para Eduardo Berizzo, sobre todo a la hora de cuestionar su manejo comunicacional para dar a conocer su trabajo al mando de la selección chilena.

“Acá creo que hay un error de Eduardo Berizzo también, porque no se ha comunicado con el medio. Él solamente ha hablado en la previa de los partidos y en la conferencia de prensa postpartido. Él tiene que contar su trabajo, el hincha lo tiene que saber, porque ahora Berizzo necesitará resultados y respaldo político por parte del directorio”, agregó.

Para cerrar, Díaz afirmó que “hay que revelar y contar esta realidad, el contar lo que se está haciendo y detallar los problemas que hay. Hoy nosotros, Chile, no tiene dos delanteros como los de Paraguay, como Miguel Almirón que la está rompiendo en Paraguay y Julio Enciso que está entrando en el Brighton. Son dos jugadores de la Premier League”.

Si bien es cierto es muy probable que las Eliminatorias definitivamente no comiencen en marzo, en la ANFP ya están buscando algunos amistosos para que la Roja aproveche esas fechas FIFA del tercer mes del año.