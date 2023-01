Eduardo Berizzo analiza. Y evalúa distintas alternativas. Aunque todavía no hay un destino certero. O, más concreto, una fecha exacta del comienzo de las Clasificatorias rumbo al Mundial de 2026. Por el momento, el Toto aún no define si en marzo tendrá que afrontar partidos por los puntos y claves para un boleto a la Copa del Mundo o bien, sólo amistosos para continuar con las pruebas en la selección chilena, muy valiosas si se considera que el ex DT de Paraguay todavía no gana con el buzo de la Roja.

Así al menos lo adelantó el Gerente de Selecciones, Rodrigo Robles, quien en una conversación con Al Aire Libre en Cooperativa reveló que hay dos partidos preparatorios avanzados si es que la Eliminatoria sudamericana no da inicio en marzo próximo. Y desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol hicieron saber un radical cambio que piensa la Conmebol para este certamen.

Por cierto, eso cambiaría gran parte del panorama del Toto y, por qué no decirlo, de todos los directores técnicos de las selecciones de este lado del mundo. "Mi sensación es que la Eliminatoria no empezará en marzo. Todavía no tenemos un calendario y falta poco", contó el presidente de la FEF, Francisco Egas, en una entrevista que le concedió a radio La Red de Quito. Después de eso, dejó la grande con su declaración.

Presidente de la FEF adelanta "fechas cuádruples" en las Eliminatorias

"Se tiene pensado en que sean fechas cuádruples. Por eso tenemos que todavía analizar esos detalles. Pensaría que en junio puede empezar la Eliminatoria", explicó Francisco Egas, una información que seguramente Pablo Milad también tenía. Y, por ende, también Eduardo Berizzo, quien ya tendrá algunas conclusiones de si el plantel de la Roja está capacitado para afrontar cuatro fechas consecutivas en este nivel.

Por cierto, para Egas la tarea es todavía más compleja, pues debe buscar un seleccionador luego de que no se pudo acordar la continuidad del argentino Gustavo Alfaro. "Tenemos un calendario apretado, una Copa América de por medio. Habrá fecha FIFA en marzo y nosotros la queremos aprovechar. Espero que para esos partidos ya tengamos un entrenador designado", afirmó el economista, quien destacó el trabajo y la calidad humana del trasandino, pese a los rumores de importantes diferencias económicas que surgieron a raíz de un tuit de Martín Liberman. Aunque esa es harina de otro costal.

¿Tiene la Roja plantel para fechas cuádruples en las Eliminatorias?

Esa pregunta debe rondar la cabeza de Eduardo Berizzo. No hay antecedentes de un póquer de partidos consecutivos a un nivel de exigencia como el de las Clasificatorias de la Conmebol, aunque para el Mundial 2026 aumentarán los boletos disponibles y eso puede hacer pensar en una menor dificultad para los países participantes.

"Deben coexistir los jóvenes con los experimentados", dijo hace un tiempo el Toto, como para dar a entender que su misión es encontrar jugadores de menos edad que estén listos para encuentros en la primera escena del fútbol mundial. "Hay cinco jóvenes que pueden ser titulares y deben convivir con los más experimentados", añadió el DT campeón con O'Higgins de Rancagua.

Pero sí hubo algo que se le pareció y tuvo que afrontarlo el uruguayo Martín Lasarte. A raíz de la pandemia, el calendario para las Clasificatorias a Qatar 2022 quedó muy apretado, al punto que hubo que realizar un trío de fechas en dos ocasiones, específicamente en septiembre y octubre de 2021. De hecho, eso provocó una fuerte queja del cuerpo técnico encabezado por Machete, pues Chile disputó tres cotejos seguidos como visitante: los dos que cerraron la programación en el noveno mes y el que inició la siguiente.

Fue ante Ecuador, Colombia y Perú. La Roja cosechó una igualdad sin goles ante La Tri en Quito, mientras que cayó con claridad ante los cafetaleros, dirigidos por Reinaldo Rueda. También perdió ante la Bicolor en Lima. Las conclusiones no son tan positivas, aunque quizá el Sudamericano Sub 20 trae novedades que permitan soñar con prosperidad en el futuro.