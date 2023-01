Byron Castillo no lo ha pasado nada bien en los últimos meses. El TAS le dio la razón a la demanda interpuesta por la Federación Chilena de Fútbol y admitió que el pasaporte del lateral derecho de la selección de Ecuador usó un pasaporte legal, pero con información falsa. A raíz de eso, el carrilero de 24 años fue marginado de la lista de Ecuador para el Mundial de Qatar.

La Tri no pudo pasar el Grupo A en el certamen disputado en el emirato que ganó Argentina. Y según los reportes de aquellos días en la prensa ecuatoriana, Gustavo Alfaro quiso contar con él en todo momento. No fue fácil convencerlo de la marginación del ex marcador de punta del Barcelona de Guayaquil. Todo, por cierto, eran sólo rumores, pues nadie lo aclaró públicamente.

Hasta este viernes 13 de enero, cuando el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol contó algunas cuestiones de esas jornadas complicadas que se vivieron por el futbolista que jugó ocho partidos en las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

"Como federación tuvimos que tomar una decisión muy dura sobre la salida de Byron Castillo. Ese momento fue tenso, no voy a negarlo. Pero se tenía que tomar una determinación. Quisimos llegar más lejos en la Copa del Mundo, pero no se pudo. Esto es fútbol", aseguró Francisco Egas en una conversación con la radio La Red de Quito.

Francisco Egas: "Llegaremos a lo último en el tema Castillo"

Pero por supuesto que no se quedó sólo con esas palabras. También dio a entender que la novela con el carrilero diestro está lejos de terminar, pues todavía hay gestiones por llevar a cabo. Una de ellas persigue quitar la sanción que le resta tres puntos a Ecuador en las Clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, además de una multa cifrada en 101 mil dólares.

"Vamos a llegar hasta lo último en el tema de Byron Castillo. Me parece que la resolución tomada por el TAS fue injusta y apelamos. Estamos recopilando todos los argumentos para presentarlos", puntualizó Francisco Egas, el economista que es el máximo dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El tema continúa...