El comentarista de RedGol en La Clave cree que el Príncipe todavía puede volver a la selección chilena, aunque tiene 33 años y ha pasado varios problemas físicos últimamente. "Jugar en Brasil de titular y sin lesiones cuando no tenemos abundancia, puede ser nominable", dijo Basaure.

Charles Aránguiz tuvo un fin de semana muy especial. El Príncipe le puso fin a casi ocho años de estadía en el Bayer Leverkusen de Alemania. El DT de las Aspirinas, Xabi Alonso, esperaba una despedida en cancha para el puentealtino.

Pero eso no podrá ser, pues ya fue anunciado como refuerzo del Inter de Porto Alegre, el cuadro brasileño desde donde dio el salto a la Bundesliga. Todo eso fue analizado en profundidad en la edición de RedGol en La Clave de este lunes 3 de abril.

Uno de los que opinó de esta movida de Aránguiz fue Cristián Basaure. "A Charles lo considero un tipo de muy bajo perfil, un extraordinario futbolista, un muy buen ejemplo para los chicos en formación. Tiene que ver con la imposibilidad de recuperarse. Puede ser que haya dicho 'ya está, me siento mal tanto tiempo lesionado y ya me voy", dijo en alusión a lo repentino del anuncio.

Basa también habló desde la experiencia, pues también sufrió la lesión que Aránguiz padeció recién llegado a Alemania. "Vuelve a un lugar donde fue feliz, donde anduvo muy bien. Está pensando en la recuperación, en los úlimos años de su carrera, en estar más cerca de su familia, después veremos si termina en algún club de Chile. Él tuvo un corte de tendón de Aquiles, pero a veces quedan estas lesiones. El apoyo del pie genera que uno camine diferente y provocan tendinitis o lesiones en músculos cercanos", manifestó el otrora zaguero de Deportes La Serena y Santiago Morning.

Basaure: "No tenemos abundancia, si Aránguiz recupera el nivel es perfectamente nominable"

El comentarista de TNT Sports no se quedó sólo con eso y abordó la posibilidad de que el centrocampista de 33 años vuelva a la selección chilena, aunque por ahora no tiene chances de ser convocado en el ciclo que lidera Eduardo Berizzo.

Rodrigo Herrera introdujo el tema en RedGol en La Clave. "Si él retoma su nivel y hacer otra buena campaña. Creo que su destino en la selección no está escrito. No está acabada su carrera en la Roja", afirmó el periodista.

Y Basaure tomó el tema para comentar al respecto. "A no ser que un futbolista declare que su paso por la selección ya está, como fue el tema de Mauricio Isla, me parece que si Charles Aránguiz recupera su nivel, perfectamente puede ser nominable. Jugando en Brasil, como titular en el Inter y sin lesiones, no tenemos abundancia. Siempre digo que vengan todos los que quieran aportar", cerró.