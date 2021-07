Claudio Bravo y el abrazo con Arturo Vidal que conmovió a Chile: "Ya habíamos hablado hace mucho tiempo, pero no lo habíamos hecho público"

La selección chilena vivió en plena Copa América un emotivo momento, luego de que Arturo Vidal y Claudio Bravo decidieran superar sus diferencias para fundirse en un tierno abrazo que sacó lágrimas de alegría y aplausos en todo Chile.

El King y el portero del Real Betis estaban distanciados desde 2017, pero fue en la antesala del duelo ante Paraguay donde dejaron atrás los malos momentos para intentar retomar la linda amistad que una vez los unió.

Hoy, a casi dos semanas del abrazo que alivió a todo un país, el capitán del combinado chileno se refirió al tema en ADN, revelando que el precioso momento llegó tiempo después de la real reconciliación.

"Fue más que evidente. Ya habíamos hablado hacía mucho tiempo atrás, a lo mejor no habíamos hecho el tema público, pero era un deseo de los muchachos que el tema quedara ahí y la gente lo pudiera ver”, explicó.

Además, el ex Manchester City agregó que "es un tema que nosotros lo dejamos claro, no implicaba que no tuviéramos una convivencia normal dentro de la selección".

"Somos gente grande y asumimos las cargas que tenemos en la selección", añadió el capitán, dejando en claro que el momento de limar asperezas con el King era algo que debía pasar sí o sí.

Vidal y bravo superaron sus diferencias con un emotivo abrazo.

Por último, y en la misma línea, Claudio Bravo asumió que tanto él como Arturo Vidal y todos los de la generación dorada son conscientes de su rol cuando visten los colores de la selección chilena:

"Los que llevamos tiempo en esto sabemos como tenemos que ayudar y nos potenciamos de muy buena manera", cerró.