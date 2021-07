Claudio Bravo: "No se me pasa por la cabeza que no clasifiquemos al Mundial"

Claudio Bravo, de 38 años, reconoció que no tiene planeado retirarse de la selección chilena y que no se pone en el lugar de no clasificar al Mundial de Qatar 2022.

En diálogo con ADN, se refirió al rendimiento del equipo en la doble fecha eliminatoria y en Copa América: "Veníamos con cargas distintas, ese tipo de cosas te afectan. Algunos venían de jugárselo todo, otros venían de lesiones... Nosotros tratamos de que los jugadores que venían con poco ritmo se sintieran cómodos, pero eso merma el rendimiento".

"Nuestra idea era competir al máximo y mostrar a un Chile agresivo, recuperar el balón rápido, atacar siempre. Pero el desgaste te pasa la cuenta, contra Paraguay sentimos que las piernas no estaban como en otros partidos", añadió.

Bravo asegura que él y la generación dorada tiene cuerda para rato: "Cuando sienta que el nivel no me alcanza, voy a ser el primero en dar un paso al costado. Los más viejos tenemos esa sensación en la selección, de saber cuándo tenemos que abandonar. Yo creo que lo mío lo puedo alargar un par de años más, pero de buena forma, no sólo por el nombre. Es lo que siento de mi parte y de mis compañeros que llevan más tiempo".

Consultado por la posibilidad del retiro si Chile no clasifica a Qatar 2022, aseveró: "Depende de la situación en la que está uno, ya veremos con el tiempo, cómo me acompaña el cuerpo, pero no se me pasa por la cabeza que no vamos a ir al Mundial. Creo que las cosas van a marchar de buena manera".

Por último, señaló sobre la selección: "Necesitamos siempre a los mejores acá, que todos compitan al máximo en sus clubes, que no exista el relajo. Es importante que tengamos una implicación total, no sólo 11 jugadores, que sean todos, incluso los que no son llamados".