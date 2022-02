A más de una década del recordado y polémico Bautizazo, Claudio Borghi alzó la voz y recordó el duro episodio de indisciplina protagonizado por Jorge Valdivia, Carlos Carmona, Arturo Vidal, Jean Beausejour y Gonzalo Jara en la selección chilena.

El lamentable capítulo ocurrido en 2011 salió a flote en los últimos días luego del retiro de Bose, instancia donde el ahora exjugador se mostró arrepentido por sus actos, admitiendo que llegó a la concentración de Chile “tomado y con 40 minutos de atraso”.

Tras el mea culpa del talentoso ex zaguero, el técnico de aquel entonces y hoy comentarista, Bichi Borghi, tomó la palabra y valoró el arrepentimiento de Beausejour pero se lamentó por lo tardío de su admisión.

"La verdad es que creo que siempre es bueno que los jugadores se acuerden de que no estuvo bien lo que hicieron. En este caso del Bautizazo creo que yo tomé la decisión correcta y ahora Jean da a entender que ese castigo se ajustaba al error que cometió. Bien por eso", dijo en LUN.

"El tiempo ha pasado. Se demoraron muchos estos chicos en arrepentirse. Ya pasó con Miguel Pinto por lo de Venezuela y ahora con Jean. La vida ya nos pasó", lamentó.

De paso, el Bichi otorgó detalles de lo ocurrido en aquel entonces, adjudicándose la decisión de castigar a Valdivia, Vidal, Jara, Carmona y Beausejour.

"Fue mía, no me sentí apoyado por casi nadie. Claro, yo no estaba sacando de la selección al cuarto arquero, o al tercer volante de contención, sino que a cinco jugadores titulares. Y por supuesto, nadie quería eso", reveló.

Borghi aseguró que "ni los dirigentes de la ANFP ni gran parte de la prensa me apoyó, pero hubo algunos jugadores del plantel, compañeros de los castigados que sí me apoyaron, y eso lo valoro. Hay muchas personas que tendrían que salir a dar esas explicaciones".

"Ellos (Sifup) tienen todo el derecho de defender a los jugadores en asuntos gremiales, pero no en actos de indisciplina", lanzó el argentino antes de cerrar con un potente dardo.

"Esos caballeros (Sifup) fueron los que organizaron todo: la conferencia de prensa y la declaración en mi contra. Esos mismos que al dejar sus cargos tuvieron que responder por algunos gastos de plata no claros de su gestión", concluyó Claudio Borghi.

¿Qué opinan del Bautizazo, Redgoleros?