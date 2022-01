Claudio Borghi detalla la única manera que tenía para sacarle rendimiento al Chupete Suazo: "Le decía que no podía hacer las cosas para que se motivara"

Claudio Borghi tuvo mucho éxito en Colo Colo, donde uno de sus jugadores regalones era Humberto Suazo. El gran rendimiento que tuvo el Chupete bajo su mando lo llevó al extranjero, además de convertirse en uno de los grandes goleadores del mundo.

Sin embargo, el Bichi contó que llegar a ese nivel con Suazo no fue fácil. Costaba motivarlo en los entrenamientos, por lo que señaló el secreto que utilizaba para que pudiera ejercitarse a la par de sus compañeros.

"Como es porfiado, llevado a lo que él quiere, usábamos la sicología inversa", comenzó relatando Borghi en un podcast de TNT Sports. Y detalló la manera en que esto le daba resultado.

"Era muy simple: si habían cinco jugadores, a cuatro lo mandábamos a hacer pasadas de 100 metros. Y a Chupete le decíamos 'vos no, porque no puedes, no puedes correr cinco veces 100 metros. Hay gente más rápida'", explicó el DT tetracampeón del Cacique.

Eso le hería el orgullo al delantero. "Ahí decía que sí podía y se motivaba, pero si le pedías que lo hiciera hacía 3 o 4 pasadas solamente", indicó Borghi para retratar la manera de trabajar.

Luego el Bichi señaló que Chupete pudo llegar más alto aún en su carrera. "Ahora más grande está mejor físicamente que en aquellos tiempos, dice que si hubiese trabajado lo que le correspondía hubiese sido mucho más importante de lo que fue", finalizó.

Humberto Suazo retornó a La Serena para disputar el torneo 2022, club donde donvirtió 11 goles en su anterior paso, convirtiéndose en referente y capitán de la escuadra granate.