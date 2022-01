El ahora ex volante habla de la mayor polémica de su carrera y, con madurez, asume el error. Detalló el acoso contra su familia por lo ocurrido.

El martes pasado, Carlos Carmona decidió poner fin a su carrera luego de coronarse como campeón de la Primera B y lograr el ascenso al Campeonato Nacional con Coquimbo Unido. El volante colgó los botines por una rebelde lesión que le impide seguir jugando con normalidad, poniendo fin a una carrera que tuvo de todo.

Si bien el mediocampista supo hacer noticia con su rendimiento en Italia y Estados Unidos, lo cierto es que su propia historia tiene una mancha difícil de borrar: él y otros cuatro jugadores protagonizaron el polémico "Bautizazo" en la selección chilena.

El 8 de noviembre del 2011, Carmona junto a Jorge Valdivia, Jean Beausejour, Carlos Carmona, Gonzalo Jara y Arturo Vidal fueron marginados luego de haber asistido a una ceremonia para la hija del Mago. Tras el evento, los cinco llegaron más que atrasados a la concentración y en un estado que no era el optimo, según detalló el entonces técnico de la Roja, Claudio Borghi.

La situación generó que el fútbol chileno volviera a hablar de temas de indisciplina después de haber estado bajo el cuidado de Marcelo Bielsa. No obstante, los que fueron parte de la fiesta lograron seguir adelante, aunque con aquella mancha presente en sus carreras.

Carlos Carmona y su versión del Bautizazo

Ya retirado, Carlos Carmona comienza a repasar lo que fue su carrera y todo lo que esta tuvo. Incluido el Bautizazo, evento que revivió en conversación con La Tercera, donde dio detalles de todo lo que significó el escándalo.

"Pasa que para la prensa el morbo siempre vende. Y no todo puede ser color de rosa y aquí se agranda lo que muchas veces es pequeño. Pero eso no empañará todo lo que han conseguido mis compañeros, de ninguna manera. Sería absurdo", explicó.

Tras ello, Carmona entra de lleno en el Bautizazo. "Cometí un error y lo asumo. Pero se dijeron muchas cosas que no eran ciertas y otra vez se agrandaron cosas chicas que no tenían mayor importancia. Por lo mismo, cuando me fui a Italia, nunca más vi la tele".

Pero el volante también revela que, más allá de las críticas a su persona, fue su familia la que recibió el acoso constante de los hinchas. "Los que se quedaron acá sufrieron mucho. Mi mamá y mi papá se bancaron muchas cosas que no eran ciertas".

Consultado por si es el peor error de su carrera, Carmona no se esconde y reflexiona. "Por lo que pasó mi familia, quizás sí. Pero son experiencias que te ayudan a crecer y a mejorar". De hecho, piensa en cómo estas situaciones le ayudarán a crecer para el resto de su vida. "Para eso me quiero prepaparar y tomar mi tiempo. Soy joven para la vida y debo prepararme bien para eso".

Finalmente reconoce que tras el retiro piensa en ser técnico, pero se lo toma con calma. "Me gustaría hacer el curso de entrenador, pero quiero analizarlo bien antes de tomar esa decisión", cerró.