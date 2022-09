Chile vs Marruecos | ¿Quién es Nayel Mehssatou y dónde juega?

Este viernes la selección chilena deberá enfrentar a una selección mundialista que será parte de los que le darán vida al mundial de Qatar 2022 y que se disputará en el mes de diciembre.

Los elegidos por Eduardo Berizzo buscarán llevarse los dos duelos que se encuentran programados para La Roja, entre ellos hoy viernes 23 contra Marruecos y la anfitriona del mundial “Qatar”, duelo que se disputará el próximo martes 27 de septiembre a las 14:00 horas.

En esta instancia, La Roja contará con la presencia de varios jugadores de la generación dorada; entre ellos Gary Medel, Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Sin embargo, Claudio Bravo y Eduardo Vargas no estarán presentes durante estas fechas FIFA.

Uno de los nombres que suena como futuro reemplazante en la selección nacional se trata de Nayel Mehssatou. ¿Quién es y dónde juega?

A continuación, te contamos todo sobre la nueva promesa de la selección nacional.

¿Quién es Nayel Mehssatou y dónde juega?

Mehssatou es un chileno – belga que ya estuvo presente en anteriores instancias frente a La Roja bajo al mando del Toto Berizzo en el mes de junio cuando cayó frente a la selección de Corea del Sur por 2-0.

El jugador del Kortrik de Bélgica ha disputado siete duelos y de ellos solo seis como titular en el club belga que se encuentra en la posición 14° de la Jupiler Pro League, siendo la máxima categoría del fútbol en el país.

El lateral derecho de 20 años volverá a ponerle la camiseta de La Roja una vez más cuando hoy a las 16:00 horas chilenas se enfrente al cuadro marroquí que junto a figuras como Hakimi y Ziyech buscarán llegar lo más lejos en el mundial de Qatar 2022.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.