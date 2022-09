La selección chilena se prepara para los duelos amistosos frente a Marruecos y Qatar de este viernes 23 y martes 27 de septiembre respectivamente, pero la Roja tendrá más acción antes de cerrar el año con otros dos duelos casi confirmados a espera de ser oficializados.

La Roja se perderá el Mundial, pero aprovechará la última fecha FIFA antes de Qatar 2022 para medirse contra rivales europeos, uno clasificado a la próxima cita planetaria del balompié.

Sin más preámbulos, Chile jugará partidos amistosos contra la Polonia de Robert Lewandowski y Eslovaquia en la previa de la Copa del Mundo de Qatar 2022, torneo de selecciones que comienza el 20 de noviembre.

El mismo presidente de la ANFP, Pablo Milad, confirmó la información en conversación con Radio ADN: “Polonia está al 100 cien por ciento y estamos por cerrar a Eslovaquia. Deberíamos tener listos esos dos encuentros en los próximos días”, dijo el timonel del fútbol chileno.

Milad aentenció que “entre hoy y mañana podríamos finiquitar eso. Tenemos también un ofrecimiento de Irak, pero es complicado por la distancia”.

De esta forma, Arturo Vidal podrá reencontrarse con el polaco Robert Lewandowski, de quien fue compañero y socio en el Bayern Múnich durante la estadía del King en los bávaros.

Chile enfrentó a Polonia el 2018 en la previa del Mundial de Rusia con empate 2-2 en Poznan. Sin Alexis Sánchez ni Arturo Vidal en la cancha, el entonces cuadro nacional dirigido por Reinaldo Rueda contrarrestó los goles de Lewandowski y Piotr Zielinski con las conquistas de Diego Valdés y Miiko Albornoz.

