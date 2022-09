Desde que apareció el Pulpo Paul pronosticando resultados en el Mundial de Sudáfrica 2010 que se ha hecho una costumbre seguir en esa línea. Por eso, de cara a lo que será Qatar 2022, que comenzará en menos de 60 días, ya se empezó a especular con el próximo campeón del mundo.

Un corredor de bolsa con gran porcentaje de aciertos, pues ya acertó según sus cálculos a los ganadores en Brasil 2014 y Rusia 2018, hizo público su pronóstico para el certamen que se jugará en Asia. Se trata de Joachim Klement, corredore de bolsa con más de 20 años trabajando en servicios financieros.

En su modelo, Klement contempla las fortalezas actuales de los equipos, pero salta más allá de lo futbolístico e incorpora elementos como variables socioeconómicas, la población o el PIB de cada uno de los países que participan.

Esta vez asegura que la final será entre Argentina e Inglaterra, encuentro que se disputará el 18 de diciembre en el Estadio Lusail. Y señala que serán los trasandinos, capitaneados por Lionel Messi, los que se queden con la corona tras haber dejado en el camino a España anteriormente.

"He estado trabajando en la industria de servicios financieros por más de 20 años y, si hay algo que he perfeccionado, es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas", señaló Klement. "Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona", agregó.

Argentina debe sortear la primera fase del certamen en un grupo que, a priori, parece bastante abordable: enfrentará a Arabia Saudita, México y Polonia, donde es el claro favorito. En caso de avanzar, el cruce será más rudo pues aparecen Francia, Dinamarca, Australia y Túnez.