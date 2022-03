En el último partido de la fase de grupos del Mundial de Sudáfrica 2010 tuvo un episodio singular entre la selección de Chile y España con un pacto de no agresión en casi todo el segundo tiempo.

El pacto sin planear que favoreció a la Roja en Sudáfrica 2010: "¿Por qué no quieren atacar?"

+ Simula ACÁ todos los resultados que le sirven a Chile

Si un tema está llamando la atención de cara a la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 es el posible pacto de San Carlos de Apoquindo entre la selección chilena y la de Uruguay, todo dependiendo eso sí, de cómo se vayan desarrollando el resto de partidos.

Para la Roja hay un antecedente muy negativo con respecto a este situaciones con lo sucedido en Lima en camino a Rusia 2018 pero también sucedió a favor en una fecha final, pero en este caso sucedió en el Mundial de Sudáfrica 2010 cuando enfrentaron a España en el cierre de la fase de grupos.

Tras haber caído contra Suiza en el debut, los europeos no tenían margen de error mientras que los entonces dirigidos por Marcelo Bielsa ya habían cumplido triunfando en sus dos partidos. Si bien el partido fue parejo, al descanso los de Vicente Del Bosque se fueron triunfando 2-0 gracias a David Villa y Andrés Iniesta.

Sin embargo, Rodrigo Millar descontó comenzando el segundo tiempo despertando el nerviosismo español, pero los chilenos bajaron marcha. "En este caso Bielsa le decía al equipo chileno que se quedase atrás, que se quedase atrás, que el resultado le venía bien para pasar segundos", relata Iker Casillas en el Informe Robinson de dicho Mundial.

El guardameta que alzó esa copa siguió dando detalles. "Me acuerdo que le dije a Busquets o a Piqué que se estuviesen tranquilos, que si Chile se conforma, nosotros no seamos tontos, vamos a conformarnos y pasamos primeros". De hecho, se puede ver una imagen de Del Bosque preguntando a sus asistentes. "¿Por qué no atacan?" y la respuestar era sencilla: "Ya están clasificados".

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo vía streaming por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija o wifi, en territorio chileno, para recorrer el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.