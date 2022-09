Carlos Caszely respalda la crítica de Alexis Sánchez a la selección chilena: "Si no hay buenos habilitadores, no sacas nada con tener buenos delanteros"

La selección chilena cumplió su cuarto partido en el ciclo de Eduardo Berizzo y el balance ofensivo es dramático. En 360 minutos, la Roja no registra goles a favor y la sequía llega a los resultados, con tres derrotas y un empate. En un par de horas se enfrentará con Qatar en el segundo amistoso de la gira europea, y Carlos Caszely espera afinar frente al arco.

El Rey del Metro Cuadrado salió en respaldo de Alexis Sánchez, quien lamentó su orfandad en ataque tras la derrota ante Marruecos. "Me hubiera gustado que me llegara una jugada también, que me den un pase de gol para terminar una jugada y no darlos siempre yo", expresó el Niño Maravilla.

Y Caszely no puede estar más de acuerdo. "He visto todos los partidos de la Roja, la vi el otro día y vi a la Sub 23 y tengo sentimientos encontrados, porque son los primeros partidos y todavía no hay cohesión entre los jugadores. Pero, y aquí viene el pero...", anuncia el histórico goleador en diálogo con Redgol.

"Cuando dicen que hay que jugar presionando y tú ves que Alexis o (Ben) Brereton presionan y no lo hace nadie más, porque hay diez o quince metros a la segunda o la tercera linea, porque no salimos del fondo, es un equipo muy corto y se te meten entre líneas. Y tú ves que la única habilitación fue la de alexis a brereton que dio en el palo, nada más", advierte el Gerente.

Mira en vivo el partido vía streaming entre Qatar y Chile por Redgol, desde las 14:00 horas

El balance es claro y se orienta a la ausencia de un asistidor. "No hay un habilitador. Chile no saca nada con tener jugadores que corren, marcan y luchan, si no tiene gente que meta la pelota al área, como Chamaco (Francisco Valdés), como Manolito Rojas, el Coto (José Luis) Sierra o (Víctor) Merello, no hay po. Eso le hace falta a la selección", lamenta.

El goleador histórico de Colo Colo reafirma su sensación. "Es que faltan creadores. No sacas nada con tener buenos delanteros sin nadie que los habilite. No es problema de los delanteros, si no que de cómo los habilitamos", explica Caszely.

El ejemplo es del partido ante Marruecos. "Buscamos por las bandas contra centrales que eran enormes de grandes. No podemos buscar el centro, quizás para Brereton, pero Alexis no cabecea. Por eso digo que si no tienes buenos habilitadores, no vas a hacer nunca un gol a menos que sea una pelota parada", sentencia el ídolo.

Recuerda que podrás ver en vivo y en directo desde Viena, vía streaming, el segunfdo amistoso de la gira europea de la selección chilena. Conéctate desde las 13:45 horas para ver gratis y con calidad 4K el partido entre Chile y Qatar desde cualquier equipo con conexión de internet fija o wifi y en territorio chileno.