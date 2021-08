Bichi Borghi confiesa porqué nunca llamó a Johnny Herrera a La Roja: "En ningún momento lo creí necesario"

Claudio Borghi es sin duda un histórico en el fútbol nacional gracias a lo conseguido junto a Colo Colo, sin embargo, en su paso por la selección chilena no logró igualar ese éxito. Hoy, a casi diez años de aquel proceso, el Bichi se refirió a una de las grandes polémicas de su paso por La Roja: la ausencia de Johnny Herrera.

El campeón del mundo nunca citó al portero durante su estadía en la banca del equipo de todos, pese a que en ese entonces Samurai estaba en un nivel superlativo junto a la U de Jorge Sampaoli.

Los cuestionamientos al Bichi por aquella decisión aún rondan, y casi una década después, el trasandino decidió zanjar la discusión y en diálogo con Dale Albo entregó su versión de lo sucedido, refiriéndose primero a los duros dichos que Herrera lanzó alguna vez en su contra.

"Yo nunca tuve un cruce, yo nunca respondí ni ataqué a ningún jugador. No es mi trabajo como entrenador. Los jugadores no citados tienen su forma de expresarse, pueden hacer lo de forma respetuosa o no tanto. No es un problema mío, es de la gente que opina”, dijo el argentino.

“En ningún momento lo creí yo necesario (a Johnny Herrera) para la selección, por eso no lo llevé y no estuvo citado", reveló Borghi.

En la misma línea, el ahora comentarista agregó que "ahora lo que piense el resto me tiene sin cuidado. La vida sigue y cada uno elige el camino que seguir. Ahora trabajamos juntos y no es más que eso”.

Borghi nunca llamó a Johnny Herrera mientras estuvo al mando de La Roja.

Actualmente, y como el fútbol y la vida dan muchas vueltas, Claudio Borghi y Johnny Herrera trabajan juntos como panelistas en TNT Sports. Sin embargo, el otrora DT albo aseguró que nunca le ha dado explicaciones al ídolo azul.

“No le doy explicaciones a un jugador activo y menos lo voy hacer con alguien retirado. No es mi estilo. Él podrá pensar lo que quiera de porque no lo lleve y hasta ahí todo”, cerró categórico el Bichi.

De esta manera, el ex seleccionador de Chile concluyó con una de las grandes espinas que quedaron clavadas en el hincha tras su proceso en La Roja, dejando en claro que la no citación de Johnny fue por una cosa meramente de paladar.