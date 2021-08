Claudio Borghi pide respeto y defiende a Gabriel Suazo e Iván Morales: "La crítica para los jugadores formados en casa a veces es despiadada"

Colo Colo se prende en la parte alta de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional, a la caza de la puntera Unión La Calera, esto luego de conseguir dos victorias por goleadas. El Cacique se impuso por 0-4 a Santiago Wanderers y este domingo se rehízo para derrotar por 2-4 a Deportes Melipilla.

El ex DT del Cacique, Claudio Borghi, habló con DaleAlbo y uno de los puntos tratados fueron las críticas a jugadores de la casa, puntualmente a Gabriel Suazo e Iván Morales.

“No creo que alguien quiera estar en la situación de pelear el descenso como estuvo Colo Colo. Nos pasó eso y tuvimos que crecer. Ahora, en ninguna parte del mundo pasa que un equipo que peleó el descenso ahora esté en el segundo lugar. Hay que valorar eso. Esto de las redes sociales a veces invita a unas personas que no están haciendo absolutamente nada a escribir y faltar el respeto. No todo el mundo tiene la capacidad de respetar a quien no está haciendo bien algo. En vez de faltar el respeto una crítica deportiva no estaría mal, pero algunas personas se empeñan en flagelar a gente del club. Llama la atención que lo hagan con jóvenes que quieren al club”, partió el Bichi.

Agregó que “la crítica para los jugadores formados en casa es a veces despiadada. Le pasa a Iván Morales y también a Gabriel Suazo, quizás los dos jugadores que más tiempo han estado en el club y que jugaron en un momento muy complejo para Colo Colo”.

Cabe recordar que Gabriel Suazo se quedó con la jineta de capitán, mientras Iván Morales marcha en el tercer lugar entre los goleadores del campeonato 2021 con ocho tantos. Varios de ellos son mediante tiro penal, pero también es cierto que hay que convertir desde los doce pasos y ayer marcó doblete, uno de jugada.

“Suazo es el capitán del equipo y uno espera que, más allá de los errores, pueda ser apoyado por el hincha. Yo lo respeto mucho porque el año pasado estuvo siempre, equivocándose o no, pero estuvo siempre. A veces en esos momentos vemos a jugadores dar un paso al costado porque la presión es muy grande, mientras que otros por el afán de hacer bien las cosas se equivocan, que es cosa del fútbol”, manifestó Borghi.

Sentenció que “más allá de los penales es un alivio para Morales hacer goles, como el gol que le hizo a Melipilla, porque puede hacer goles de campo y eso hace que la confianza en un joven delantero sea mucho más importante”.